«شاكر» يكشف تفاصيل دعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فيما يتعلق بدعم الحكومه للبنية التحتيه للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، فإن هناك مقترحًا حول تعريفة الشحن المقترحة في مستوى التغذيه الذي يصل حتى 22 كيلو واط تيار متردد.

ولفت "شاكر"، في تصريحات له، إلى أن المقترح أن تكون التعريفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعه بالنسبه للأماكن التي يعرف فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان و189 قرشًا كيلو وات ساعه بالنسبه للأماكن التي تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان، وبالنسبة للشحن حتى 50 كيلو وات تيار مستمر التعريفة المقترحة 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

ونوه بأن مستوى التغذيه للقطاع المنزلي تكون بنفس تعريفه الاستهلاك المنزلي مع الكهرباء وعن الشركات المرخص لها العمل حتى 10/6 2021 كان عدد تراخيص تبلغ 20 ملخص رسالة بقدرات 2791 ميم واو الف بنظام بي أو تي، أما فيما يخص الطاقات المتجدده عدد التراخيص الصادرة لإنتاج بنظام تعريفة التغذية وقدرتها للمرحلتين الأولى والثانية، بلغت 39 شركة، وتبلغ قدرتها 1480 ميجا وات.

أما عن عدد التراخيص الصادرة للإنتاج بآليات أخرى، يبلغ عدد التراخيص الصادره للإنتاج بنظام صافي القياس وقدرتها 3 رخيص بقدرات بقدرات 8,6م وات، بالإضافه إلى صدور عدد من الترخيص الصادره للإنتاج بنظام الاستهلاك.

وأما المشروعات التي تعمل بنظام صافي القياس غير حاصل على تصريح وترخيص، قال الوزير إن المحطات المنشاه بنظام شركات التوزيع الحكومية أقل من 500 كاف واو بلغة 703 شركات بطاقة 72 واو ميم واو ألف تاء وعن المشروعات التي تعمل بنظام صافي القياس و غير حاصل على طرح تصريح أذون ترخيص فين المحطات المنشات بنظام شركات التوزيع الحكوميه أقل من 500 703 بطاقه 72، أما على النشاط التوزيع فقال الوزير ان عدد التراخيص الصادره لتوزيع الطاقة الكهربائية، وقدرتهم التعاقدية بلغت 59 ملخصا بطاقه 510 ميم.

وقال وزير الكهرباء، إنه من المشروعات العملاقه الجاري تنفيذها تتمثل في مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وأصبحت مصر حاليًا مركزا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات نظرا لوجود موقع المتميز والشبكة قائمه للتبادل بين دول الجوار وإمكانيات مصر الطبيعية من الطاقة المتجددة.