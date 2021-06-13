تدريب لتعريف العاملين بالموارد البشرية في «مياه قنا» بـ«الأيزو»

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم ووضع المعايير والإجراءات القياسية فى التشغيل بمختلف الإدارات الفنية والإدارية والتجارية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ونظمت إدارة الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية لشرح متطلبات مواصفة الأيزو ٩٠٠١ و رفع كفاءة العاملين بقطاع الموارد البشرية بشركة قنا للحصول على شهادة الأيزو، عبر عقد سلسلة من الدورات التدريبية لوضع نظام جودة متكامل لقطاع الموارد البشرية.

وقال المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجودة في ادارة منظومة العمل بقطاع الموارد البشرية وفقا لمعايير عالمية.

شارك فى ورشة العمل أحمد جمال، مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعريف بمتطلبات الحصول على شهادة الأيزو، ورفع كفاءة العاملين بقطاع الموارد البشرية.

وفي سياق أخر، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق برنامج الماستر لمتابعة وتوثيق الصيانات بنوعيها (الوقائية والإصلاحية) التي يتم تطبيقها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رسلان، في بيان، أن تطبيق الماستر يساعد في استخراج تقارير مدققة وفعلية عن تكاليف الصيانة الفعلية من قطع غيار وخامات -عمالة- خدمات خارجية، وتقارير عن التكاليف المستقبلية المتوقعة للفترات القادمة.

وأشار إلى أهمية وضع خطة صيانة وقائيه سنوية للمحطات ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقرير تفصيلى عن كل معدة، وحصر للأعطال التى تتم بالمحطات وأسبابها وإجراءات منع تكرارها.