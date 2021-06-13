بعد رحيله.. مسيرة الشاعر العراقي سعدي يوسف من البصرة إلى قمة الشعر

توفي الشاعر العراقي الكبير سعيد يوسف، فجر أمس، بمسكنه بقرية هيرفيلد بضواحي العاصمة البريطانية، و سينقل رفاته ليدفن بمقبرة هايغيت بشمال لندن.

و وُلد سعدي يوسف بقرية ابي الخصيب، بالبصرة، العراق عام 1934، اكمل دراسته الثانوية في مدينة البصرة وتخرج من دار المعلمين العالية ببغداد 1954 بليسانس (مرتبة الشرف) في الأدب العربي، عمل في التدريس والصحافة الثقافية في فترات من حياته وقضي جل عمره في الكتابة والترجمة.

- انضمامه للحزب الشيوعي

انضم سعدي يوسف للحزب الشيوعي العراقي في شبابه واعتبر نفسه شيوعيا طيلة حياته وسجن عدة مرات بسبب انتمائه السياسي، في منتصف الخمسينيات سافر لموسكو ليحضر ملتقى للشباب مما جعل رجوعه للعراق خطرا، و اضطر حينها للانتقال للكويت حيث عمل بالتدريس، و رجع للعراق مع ثورة 1958 وفي عام 1963 سجنه البعثيون عندما استولوا على السلطة، و بعد خروجه من السجن في 1964 سافر للجزائر وعمل هناك في التدريس لسبع سنوات في مدينة سيدي بلعباس.

- أسلوبه الشعري

في نهاية الستينيات ظهرت الملامح البارزة لأسلوب سعدي الشعري الذي تميز بدقة الصورة وشفافية المعنى متجنبا الخطابية والأدلجة في موضوعه الشعري، ركز هذا النمط الشعري على خاصية الشاعر وحياته اليومية بعيدا عن الرمزية الحداثية المكثفة والأدب الملتزم، كما تجاوز قواعد الشعر التقليدي مفضلا عنها التفعيلة وقصيدة النثر. وبهذا الابتكار الشعري والتعامل العميق مع خبرات الحياة المتنوعة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي المنفي بات أسلوب سعدي الشعري قطبا أخر في الشعر العربي الحديث بجانب ادونيس ومحمود درويش ونزار قباني، وربما أكثرها تأثيرا على الأجيال الشعرية التي تلت.

و رجع سعدي للعراق في بداية السبعينات وغادرها ثانيا في 1979 عندما وصل صدام حسين لسدة الحكم، وقد تنقل عقب ذلك بين دمشق وبيروت، ثم قبرص واليمن الجنوبي وتونس بعد خروج منظمة التحرير من لبنان،و تلتها بضع سنوات في باريس وعمان. ومع نهاية التسعينات انتقل سعدي للندن وكانت محطته الأخيرة.

- أصدر 40 ديوانا شعريا

أصدر سعدي يوسف ما يزيد عن 40 ديوانا شعريا من أهمها "قصائد مرئية" و"الأخضر يوسف ومشاغله" و"قصائد باريس-شجر ايثاكا"، وله ما يزيد عن عشرة أعمال نثرية تتنوع بين القصة والرواية والمقالة واليوميات، و يعد من أهم المترجمين للعربية وأكثرهم غزارة، صدرت له تراجم لعدة شعراء منهم والت ويتمان، غارسيا لوركا، يانيس ريسوس وقنسطنطين كفافي وروايات لنغوغي وايثينغو وولي شوينكا وكينزابورو اوي وجورج اورويل، و ترجمت أعماله الشعرية للانجليزية، والفرنسية والايطالية وغيرها.

و نال جوائز عديدة لإنتاجه الشعري منها جائزة سلطان بن علي العويس، وجائزة كافافي من الجمعية الهلّينية، جائزة المتروبولس للأدب العربي من مدينة مونتريال في كندا، وجائزة الأركانة من بيت الشعر بالمغرب، كما عمل عضوا في هيئات العديد من المؤسسات الثقافية العربية والعالمية منها الثقافة الجديدة وبانيبال للأدب العربي ونادي القلم الدولي.