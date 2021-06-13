ابدأ عملك الخاص.. 8 عادات للنجاح تساعدك للوصول لأهدافك

توجد العديد من الطرق التي تساعدك في الوصول إلى النجاح، وذلك من خلال التركيز على الهدف الخاص بك، والعمل على تحقيقه بمنتهي الحسم، وتحديد المدة الزمنية الخاصة بذلك وغيرها من الأمور الواجب تحقيقها ونرصدها خلال السطور التالية وفقًا لموقع "mindtools".

1- ابدأ عملك الخاص

عليك القيام بالبحث يومياً عن مصادر لعملك الخاص ولمدة 15 دقيقة فقط، فمن خلال تعرّفك على أشخاص جدد كل يوم ستزيد من فرص حصولك على هذا العمل، ابحث عن العملاء الذين سيساعدونك في عملك عن طريق زملائك أو الشركاء خارج نطاق العمل، كلما وضعت خطة عمل جديدة عليك مراجعتها في نهاية اليوم، اقرأ يومياً الكتب المساعدة في تعلم مهارات البدء بالأعمال، وبإمكانك استخدام الإنترنت في البحث لأنه أسهل وأشمل.

2- تعلّم شيئاً جديداً باستمرار

قم بتدوين معلومة جديدة وهامة بشكل يومي واقرأها باستمرار وبصوت عال حتى تحفظها، تعلّم لغة جديدة، سجل دورات تعليمية في مجال عملك أو في مجال آخر جديد كلياً، مارس الكتابة يومياً وحاول أن تطبع كتابك الخاص.

3- كُن على الموعد دائماً

أنشئ جدولاً بمواعيدك اليومية واخرج للموعد قبل 15 دقيقة على الأقل، بالإضافة لوضع برنامج للتذكير بالمواعيد على هاتفك المحمول، وكن متأكداً بأنك عندما تأتي باكراً فأنت قَدِمت بالوقت المناسب، وعندما تأتي في الوقت تماماً فأنت أتيت متأخراً.

4- كُن أكثر تنظيماً

أعد تدوير أغراضك باستمرار، ارم البريد غير المرغوب به بعيداً، ولا تحتفظ به وأنت تعلم مسبقاً أنك لن تحتاجه في العمل، ادفع الفواتير حين صدورها وضعها في ملف الفواتير المدفوعة، وضع كل شيء في مكانه وفي الوقت المناسب دون أي تأجيل لكي لا تسمح للفوضى بالتسلل لحياتك.

5.- تخلي عن عاداتك السيئة

قبل أن تستسلم لهذه للعادات السيئة في حياتك اجلس مع نفسك في صراع داخلي لعشر دقائق فقط، وحدّد الأشياء أو المشاعر أو الأسباب التي تدفعك لهذا العمل، جد عادة جديدة تمارسها بحيث تمنعك من فعل الشيء الذي يقودك إلى العادة السيئة، مثلاً إذا كنت تأكل أصابعك أثناء التفكير، البس قفازات لكي تمنعك من ذلك.

6- اهتمّ بمظهرك الخارجي

إنّ الناس يحكمون علينا من مظهرنا الخارجي، لذا من الضّروري في كلّ صباح أن تأخذ بعض الوقت للاعتناء بمظهرك الخارجي، وأناقتك كي تظهر بأبهى صورة أمام الجميع.

7- اقض وقتاً مع العائلة

من المُهمّ جدّاً قضاء بعض الوقت مع العائلة وخصوصاً على العشاء، لتفتح المجال للتواصل الأُسري، وتمضي بعض الوقت مع الأولاد وتستمع إليهم.

8- اقض وقتا بمفردك وتواصل مع الطبيعة

لكي تشعر بالراحة التامة عليك أن تقضي بعض الأوقات في الهواء الطلق بعيداً عن ضجيج السيارات وهواء المدينة الملوث، قم بالجلوس بمفردك وحاول ممارسة الأشياء التي تحبها كالموسيقى أو الرسم أو الرياضة أو حتى مجرد الاسترخاء في الطبيعة.