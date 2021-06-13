تقرير أمريكي يشيد بجهود تطوير المتحف المصري: سيصبح أحد مواقع التراث العالمي

أشاد موقع المونيتور الأمريكي، بالتطورات الأخيرة التي تتم في المتحف المصري وسط القاهرة، معتبرًا أن هذه التطورات ستغير ملامح المتحف وتجعله منافسًا للمتحف المصري الكبير.

وتابع الموقع الأمريكي: يقع المتحف المصري للآثار في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وهو مبنى رائع للفنون الجميلة، يعود تاريخه إلى مطلع القرن العشرين، وعلى الرغم من شعبيته بين السائحين ورواد المتاحف المصريين، فقد تعرض المتحف للنقد ربما بسبب مساحة العرض الضيقة، وهذا ما دفع بعض النقاد إلى تشبيهه بـ "مستودع" للكنوز المصرية.

كما قال الموقع إن الصوتيات الضعيفة تعتبر نقطة ضعف أخرى في المتحف، وأضاف على الرغم من أن المتحف جذاب للغاية ولكن سقف المتحف المرتفع قوض المؤثرات الصوتية للمتحف من خلال تضخيم الضوضاء في قاعات المعرض، مما تسبب في صدى مفرط.

تكلفته مليار دولار

وحول المتحف المصري الكبير الحديث قال المونيتور: تبلغ تكلفته مليار دولار ، كمساحة متعددة الأغراض و يقع على موقع تبلغ مساحته حوالي 500000 متر مربع (حوالي 120 فدانًا) ، ويتم الترويج له من قبل وسائل الإعلام باعتباره أكبر متحف للآثار في العالم و تبلغ مساحة المبنى حوالي 60 ألف متر مربع (645 ألف قدم مربع).

ليس المتحف الجديد أكبر بكثير من المتحف القديم فحسب ، بل إنه مجهز أيضًا بشكل أفضل لإيواء وتخزين كنوز مصر في بيئة آمنة وما يزيد من جاذبيتها هو المجموعة الرائعة من القطع الأثرية التي ستعرضها: سيتم عرض ما لا يقل عن 50000 قطعة أثرية في المنشأة الجديدة ، وفقًا لوزير السياحة والآثار خالد العناني.

كما تم نقل العديد من آثار المتحف المصري الكبير من المتحف المصري للآثار والمتاحف الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وتشمل هذه كنوز توت عنخ آمون ، التي طالما كانت نقطة جذب للسياح الذين يزورون المتحف القديم في التحرير وستشمل كنوزه ، التي سيتم عرضها على مساحة تزيد عن 7000 متر مربع (75000 قدم مربع) ، سريره الجنائزي ومركبته المذهبة الشهيرة وقناع الموت المصنوع من الذهب الخالص.

بينما لم يتم عرض أكثر من نصف القطع الأثرية في المتحف الجديد من قبل و يأمل مسؤولو السياحة أن تستقطب المنشأة، بموقعها الفريد وتصميمها الحديث وتخطيطها المكاني، ما لا يقل عن 5 ملايين زائر سنويًا إلى مصر عند افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام ، مما ينعش صناعة السياحة التي تعرضت لضربة من فيروس كورونا المستجد.

ويقع المتحف الجديد في مكان مناسب على هضبة الجيزة ، ويطل على أهرامات الجيزة ويقع بالقرب من مطار سفنكس الدولي الجديد ، الذي تم افتتاحه في أوائل عام 2019، كما أن المسافة القصيرة بالسيارة من المطار إلى المتحف المصري الكبير سوف تتيح للسياح ورجال الأعمال القادمين إلى مصر في رحلات قصيرة الفرصة لزيارة كل من المتحف والأهرامات دون إضاعة الوقت في الاختناقات المرورية.

ومع ذلك، لا تزال الجهود جارية لتغيير المتحف المصري للآثار والتأكد من حصوله على نصيبه العادل من الزوار عند افتتاح المتحف الأكبر والأكثر إثارة.

وقال مصطفى السيد ، المشرف على إحياء المتحف المصري للمونيتور: إنه بفضل مشروعين للحفاظ على التراث الثقافي بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، "يتم إعادة المتحف المصري إلى حالته الأصلية المجيدة وسيكون بمثابة مركز تعليمي وثقافي مستدام" و المبادرة هي واحدة من مشروعين للمتحف تم تنفيذهما بتوجيه ومساعدة من شركة الاستشارات المصرية Environmental Quality International.

وقال السيد لـ "المونيتور": "تم كشط طبقات من الطلاء عن الجدران والأرضيات والسقوف باستخدام الأزاميل الطبية للكشف عن الألوان الأصلية للمتحف -"، وأشار "وجدنا زخارف زخرفية على الجدران لم نكن نعلم بوجودها".

وأضاف "التحدي الآخر الذي يواجه خبراء الترميم هو أن الأشياء يجب أن تظل في مكانها خلال عملية الترميم بأكملها".

وكجزء من المشروع، يتم تنظيم جولات المشي والأنشطة التعليمية للأطفال داخل المتحف وحوله لزيادة الوعي الثقافي بين السكان المحليين بتراثهم الثقافي الغني.

وهناك أيضًا مشروع تحويل المتحف المصري الممول من الاتحاد الأوروبي، و حيث يتم تطوير ملصقات ولافتات جديدة لإعطاء معلومات مفصلة حول القطع الأثرية و "تعزيز تجربة الزائر" ، حسب الدكتورة إيلونا ريجولسكي، منسقة المشروع.

وقالت ريجولسكي البلجيكية المولد لـ "المونيتور" "هذا المشروع يدور حول إعادة التفكير في عرض المتحف المصري في القاهرة بعد نقل العديد من القطع إلى متاحف أخرى".

في وقت سابق من هذا العام ، فقد المتحف المصري للآثار أحد معالمه الرئيسية عندما تم نقل 22 مومياء ملكية كانت معروضة سابقًا في معرض المومياوات بالمتحف في عرض ساحر إلى مثواها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط منطقة القاهرة، لكن ريجولسكي قال إنه حتى بدون هذه المومياوات الملكية ، فإن المتحف الأقدم "لا يزال يستحق الزيارة لأنه يضم واحدة من أهم المجموعات في العالم".

وقالت: "إن وجود عدد أقل من الأشياء يمنحنا فرصة لتسليط الضوء عليها ، وإخبار قصص شيقة عنها ، ومنحها الاهتمام الذي تستحقه".

وتركز المرحلة الحالية من المشروع ، التي تم تنفيذها بالتعاون مع كونسورتيوم من خمسة متاحف أوروبية بارزة على صالات المدخل التي تحتوي على القطع الأثرية من عصر ما قبل الأسرات (5500 إلى 3100 قبل الميلاد) وأوائل فترات الأسرات وكذلك آثار من المملكة القديمة (2700 إلى 2000 قبل الميلاد) وسلالة البطالمة (305 إلى 30 قبل الميلاد).

وقالت مديرة المتحف صباح عبد الرازق لـ "المونيتور": "نضيف ملصقات جديدة تخبر الزائرين بموعد وكيفية اكتشاف الآثار ، كما نضيف صوراً من الحفريات وكذلك الصور الأرشيفية من المتحف".

وقالت ريجولسكي إن الإضافات الجديدة يتم إجراؤها في محاولة "لتعزيز تجربة الزوار وجذب المزيد من الزوار إلى المتحف".

كما يتم وضع لافتات جديدة لإرشاد الزوار على طول جولتهم بالمتحف، لإخبارهم بما يمكنهم توقع رؤيته في كل قاعة و "تمثل صالات المدخل على اليسار واليمين فترتين مختلفتين تمامًا من التاريخ المصري - المملكة القديمة والعصر اليوناني الروماني - ومع ذلك تعرض كلا الصالتين توابيت حجرية ضخمة ، مما يدل على أنه على الرغم من التغييرات العديدة عبر التاريخ المصري ، فإن الثقافة ، وبقيت التقاليد الجنائزية على وجه الخصوص على حالها ".

التغيير الملحوظ الآخر الذي يمر به المتحف هو الاهتمام الخاص الذي يولى لطريقة حياة المصريين القدماء. "كجزء من هذا التحول ، يمكن للزوار الآن أن يتوقعوا رؤية ليس فقط التماثيل الضخمة للملوك والملكات القدماء ، ولكن أيضًا التماثيل الصغيرة والبرديات التي تصور أولئك الموجودين في الطبقات الدنيا من المجتمع المصري القديم مثل العمال والمزارعين والصيادين و صناع الفخار قالت هبة عبد الجواد المنسقة العلمية في متحف تورينو ".

ومن المعالم البارزة الأخرى مجموعة تانيس القيمة ، التي حلت محل مجموعة توت عنخ آمون بعد نقل الأخير إلى المتحف المصري الكبير و يقول البعض إن كنوز تانيس الملكية - التي اكتشفها عالم المصريات الفرنسي بيير مونتيه في المدينة القديمة التي تحمل الاسم نفسه في دلتا النيل ، شمال شرق القاهرة في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات - هي كنوز توت ، وإن كانت أقل شهرة و تشتمل مجموعة تانيس على أقنعة ذهبية ومجوهرات وتوابيت فضية صلبة.

وقالك ريجولسكي: "حتى بعد مغادرة بعض القطع ، لا يزال المتحف المصري كنزًا للآثار ؛ سيجد الزوار - الأجانب والمصريون - دائمًا شيئًا جديدًا يراه هنا".

وقالت ريجولسكي وعبد الرازق : ليس من المستغرب أن تمت إضافة المتحف المصري للآثار في الأشهر الأخيرة إلى القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو (قائمة المواقع التي اقترحتها الدول باعتبارها ذات قيمة ثقافية ووطنية كبيرة).، وأكدتا على أنه بمجرد اكتمال التطورات الأخيرة، سيصبح المتحف "بجدارة" أحد مواقع التراث العالمي.