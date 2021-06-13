الأمن يفحص ملابسات مصرع طالبة بسقوط «عرق خشب» على رأسها بالمنوفية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو، متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مسجل عبر كاميرات المراقبة بأحد شوارع شبين الكوم المنوفية، يظهر فيه لحظة مصرع طالبة عقب سقوط عرق خشب عليها من أحد العقارات بالشارع أثناء سيرها برفقة زميلتيها، لتحديد المتهم بالتسبب في وفاتها.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الشابة وهي تسير رفقة زميلتيها في شارع باريس بحي غرب مدينة شبين الكوم، ثم يسقط عرق خشب من واجهة أحد العقارات مباشرة على رأسها ويتسبب في مصرعها على الفور أمام المارة وسط حالة من الذهول و إجراء عدد من المحاولات لم تنجح في إنقاذ حياتها.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي أن الإهمال هو سبب وفاة الشابة "د.أ.خ"، الطالبة بالمرحلة الثانوية، مطالبين بتوقيع عقوبة على المتسبب في مصرعها بسبب إهماله.