الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "المسيح".

وقالت الكنيسة في الحلقة:"لقد سمح حضور يسوع لتلميذيّ عمّاوس بمعرفته، أوّلاً بكلماته، ثمّ بكسر الخبز، فتمكّنا أن يختبرَا بطريقة جديدة ما كانَا قد عاشاه معه قبلاً بحسب ما ورد في النص الانجيلي "أَمَا كان قلبنا يضطرم حين كان يحدّثنا في الطريق، ويفسّر لنا الكتب؟" (24 /32).

وعلى صعيد آخر، قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تحت شعار "هذَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي صَنَعُهُ الرَّبُّ، نَبْتَهِجُ وَنَفْرَحُ فِيهِ." (مز١١٨: ٢٤) احتفلت الكنيسة برسامة الأب دانيال بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرسامة الكهنوتية للشماس وسيم، تحت أسم الأب دانيال كاهنًا على مذبح الرب، وذلك يوم 8 يونيه 2021.

ومن جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، استقبل، وفدًا من لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المطرانية. تضمن الوفد رئيس اللجنة، روماني إبراهيم، وبعض أعضاء اللجنة.

واستمع نيافة المطران إلى النشاط الحالي، الذي تقوم به لجنة مكافحة الإرهاب، وكذلك الأهداف المستقبلية التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها، وأيضًا قدم الأستاذ روماني للأنبا باسيليوس درعًا مقدم من اللجنة.

الجدير بالذكر أن هذه المقابلة تأتي في إطار إهتمام نيافته بالعمل الميداني للمنظمات الاجتماعية، ودورها البناء في المجتمع.

وفي اطار مختلف، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، التقى بمجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ودار الاجتماع حول أخر المستجدات، ومنها توديع الأب ويلسن، الذي انتهت خدمته بالإيبارشية، وتضمن الاجتماع أيضًا الاحتفال بأعياد الميلاد، والسيامات الكهنوتية للشهر الحالي.

وكان قد افتتح غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بيت الراعي الصالح بالاسكندرية في حفل مهيب.