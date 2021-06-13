الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. مجلس النواب يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ومن المقرر أن يناقش خلال جلستيه اليوم الأحد والإثنين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021-2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 / 2021-2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.

كما يناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 190 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20-1-2021 و21-1-2021.

كما ينظر المجلس  نحو27 تقرير للجنة الاقتراحات و الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

ويعقد المجلس يوم الثلاثاء جلسة رقابية يناقش فيها 35 أداة رقابية موجهة لوزير البترول والثروة المعدنية، منها 24 طلب إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وكذلك 8 طلبات عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون، وتضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية.

وأيضًا تتناول طلبات الإحاطة خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر قرار إحلال السيارات التى تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.

وتشمل طلبات الاحاطة  المطالبة بدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز، وتتناول أيضًا عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترولو تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير البترول سؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.

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