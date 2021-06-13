ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1849 موطنًا بالمجان في دمياط

أكدت مديرية الصحة بدمياط، في بيان أصدرته اليوم، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٤٩ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية الاربعين التابعة لمركز فارسكور.

يأتي ذلك تحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٣٨ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٦ حالة، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد ٣٠ حالة وكذا الكشف بالسونار لعدد ٢٧ حالة وأيضاً إجراء ٥٩٢ تحليل معملي.

على جانب آخر، شهد ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة ميناء دمياط.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23840 طن تشمل : 11000 طن ملح صخرى و 1650 طن رمل و 1700 طن فوسفات و 5800 طن مولاس و 960 طن نترات و 2730 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35743 طن تشمل “2681 طن خشب زان و 6624 طن أبلاكاش و 6890 طن ذرة و 4038 طن عدس و 2280 طن زيت طعام و 9000 طن فول صويا و2604 أطنان خردة و 1626 طن قمح”.