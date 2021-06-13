وزير النقل يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من رؤساء ( قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63%.

واطلع الوزير على كافة الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا، وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهاية هذا الشهر وجاري التعاقد على أوناش الرصيف أوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، كما تتم كافة أعمال البنية التحتية والإنشاء للمباني وأعمال المرافق وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة فقد تم الاتفاق مع CMA cgm الفرنسية العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطة للعمل، وجارى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعقد المشاركه الخاصه مع هذه الشركه العالميه تمهيداً لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة التي ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.

وشهد الوزير التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

بعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98 %.

وأكد الوزير أهمية هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

كما تم متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذها 85 %.

وتابع وزير النقل أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات والذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160 مترا بدلا من 100 متر في الوضع الحالي، حيث وجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وعلى هامش جولته أكد الوزير على تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وإفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحري واللوجيستيات، لافتاً إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية، كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.