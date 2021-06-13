تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39868 طنا تشمل : 19000 طن ملح صخري و 3800 طن رمل و 3000 طن يوريا و 3900 طن فوسفات و 3800 طن مولاس و 538 طن نترات و 1230 طن داى امونيوم و 4600 طن كلينكر.. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31244 طنا تشمل : 2116 طن خشب زان و 200 طن جرارات و 5773 طن ابلاكاش و 7600 طن ذرة و1052 طن حديد و 3270 طن زيت طعام و 7000 طن فول صويا و 1584 طن خردة و 2649 طن قمح.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 794 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا وفاصوليا وورق عنب) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم حجازى وكتان) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وأسبانيا وكرواتيا وسنغافورة والصين وهونج كونج وإيطاليا.. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 565 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2634 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115504 أطنان .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36196 طنا.

وغادر قطار واحد الميناء بحمولة إجمالية 1367 طن قمح ، ليتجه إلى صوامع كفر الشيخ ، في حين غادر قطار آخر يتكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية (40 قدما) وكان قادما من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3053 شاحنة.

ميناء دمياط

ويقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفر البطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350 كيلومترا.