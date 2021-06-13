دورة جديدة للمخطوبين في إيبارشية المنيا

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، نظم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة، دورة المخطوبين المكثفة، وذلك بإشراف الأب أنجيلوس منير، مدير المركز.

الجدير بالذكر أن الدورة كانت قد أقيمت بمقر المطرانية، حيث ألقى المحاضرات مجموعة من أعضاء المركز، وعدد من الآباء الكهنة.

وذكر المكتب أيضًا أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس.

جاء ذلك بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة، كما تم الاحتفال بتجديد الندور الرهبانية للراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، اللاتي يخدمن بقرية منسافيس، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول "المحبة العملية"، والتى علينا أن نحياها، لنكون شهود حقيقيين لله.

وحضر للترحيب بالأنبا باسيليوس، الأب يوحنا صموئيل، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس، والذي شارك أيضًا في تهنئة الأخوات الراهبات لتجديد ندورهم.

وفي نهاية القداس، أعطى نيافة الأنبا باسيليوس البركة الرسولية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان نيافة المطران على الأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركة الكنيسة في الاحتفال بعيد قلب يسوع الأقدس.

وفي سياق آخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اجتمع صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بكهنة رعايا أبوقرقاص غرب، حيث بدأ اللقاء بصلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، تلاها كلمة تشجيعية من نيافته.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن الاجتماع أيضًا المناقشات الرعوية، والاحتفال بتذكار السيامة الكهنوتية لنيافة المطران، واختتم اللقاء بالقداس الإلهي.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور كل من القمص بيشوي حبيب، والقمص إبراهيم زكي، والأب أرميا ملاك، والأب متى رزق، والأب ملاك وهبه، والأب بطرس خلف.

يضاف إلى ذلك أنه ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، احتفل بعيد الصعود المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالهماص، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لنيافته للرعية.

كان في استقبال نيافته الأب عمانوئيل محروس، راعي الكنيسة، كما شارك نيافة المطران في الصلاة الأب الراعي، والأب يوحنا زكريا، راعي كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا زكريا، والأب بولس ميخائيل، راعي كنيسة النجيلة.