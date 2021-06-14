الأسطورة أسكار.. وفاة أشهر أسد أفريقي في العالم

توفي منذ ساعات أشهر أسد في العالم يدعي سكار الأسطورة أو كما يسمى بـthe legendary Scar، وفقًا للجمعية العالمية لحماية الحيوانات، ويعد الأسد أشهر الأسود الأفريقية في العالم.

الأسد سكار هو الحاكم الفعلي لكلا من كينيا وأوغندا (حكم الغابة لمدة 12 عامًا) ويعد ذلك أطول فترة حكم لذكر أسد بالغ في تاريخ الأسود، حيث تتراوح مدة حكم الأسود للغابة من 3 إلى 5 سنوات وفقا لموقع “outlookindia”.

وأعلنت الجمعية العالمية لحماية الحيوانات أن سكارفيس مات لأسباب طبيعية، وجاء في بيان صادر عن المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي: "حزننا أن نعلن وفاة" سكارفيس "الأسطوري لأسباب طبيعية فقد أصبح يعاني من نقص الوزن في الفترة التي سبقت وفاته.

سكارفيس البالغ من العمر 14 عامًا، والمعروف بندبة في عينه، حصل على مكانة أسطورية غير رسمية ولكن بلا منازع من قبل الخبراء

تعيش الأسود عمومًا لمدة تتراوح بين 10 و 14 عامًا ، وعلى الرغم من معاناتها من إصابات قليلة أدت أيضًا إلى إصابته ببعض الأطراف ، إلا أن سكارفيس كان يُعرف باسم الأسد القوي،لقد أضفى قدرته على التحمل ومظهره المتميز "المندوب" جاذبية وإحساسًا بالمكائد على طائفته - لدرجة أنه أدى إلى توثيق وتغطية واسعة النطاق لحياته وأوقاته.

كان جنبا إلى جنب مع إخوته هانتر وموراني وسيكيو ، شكل رباعيًا رائعًا أبهر المسافرين وأولئك الذين شاهدوا مغامراتهم على الشاشة ، على حد سواء و في الواقع ، فقد خاض خلال إحدى هذه المداهمات مع إخوتهادي الي فقدانه جفنه الأيمن - وحصل على ندبة مسمى عندما كان يبلغ من العمر أربع سنوات في عام 2012.

معارك فاز بها الأسد سكار جعلته ملك الغابة

دافع سكار عن ما يقرب من 130 أسد، كما أخرج مجموعة من التماسيح الكبيرة من منطقته بسبب افتراسهم لشبل، ولم يسبق لـ سكار أن هاجم إنسان على الرغم من دخولهم أرضه، عرف الأسد سكار بالمنتصر الوحيد على ذكر فرس النهر، كما قتل ما يقارب من 400 ضبع، وهو صاحب الفيديو الشهير على مواقع التواصل

في ٢٠١١ اشتبك مع اسد اصغر منه ب ٣ سنين ولكن يزن منها أضعاف اسمه جرابي ،وقد ادت المعركة إلي خسارة جزء من قدمة ولكن لم يخسر المعركه و احتفظ برأس جرابي اسبوعين قبل ما يرميها.

يفتقد عالم الحياة البرية وجود الأسد الأسطوري والتأثير الهائل الذي تركه على كينيا التي تحولت إلى حياة برية ورحلات السفاري بسببه.