الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأسطورة أسكار.. وفاة أشهر أسد أفريقي في العالم

الأسد أسكار
الأسد أسكار

توفي منذ ساعات أشهر أسد  في العالم يدعي سكار الأسطورة أو كما يسمى بـthe legendary Scar، وفقًا للجمعية العالمية لحماية الحيوانات، ويعد الأسد أشهر الأسود الأفريقية في العالم.

الأسد سكار هو الحاكم الفعلي لكلا من كينيا وأوغندا (حكم الغابة لمدة 12 عامًا) ويعد ذلك أطول فترة حكم لذكر أسد بالغ في تاريخ الأسود، حيث تتراوح مدة حكم الأسود للغابة من 3 إلى 5 سنوات وفقا لموقع “outlookindia”. 

وأعلنت الجمعية العالمية لحماية الحيوانات أن سكارفيس مات لأسباب طبيعية، وجاء في بيان صادر عن المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي: "حزننا أن نعلن وفاة" سكارفيس "الأسطوري لأسباب طبيعية فقد أصبح يعاني من نقص الوزن في الفترة التي سبقت وفاته.

 سكارفيس البالغ من العمر 14 عامًا، والمعروف بندبة في عينه، حصل على مكانة أسطورية غير رسمية ولكن بلا منازع من قبل الخبراء 

تعيش الأسود عمومًا لمدة تتراوح بين 10 و 14 عامًا ، وعلى الرغم من معاناتها من إصابات قليلة أدت أيضًا إلى إصابته ببعض الأطراف ، إلا أن سكارفيس كان يُعرف باسم الأسد القوي،لقد أضفى قدرته على التحمل ومظهره المتميز "المندوب" جاذبية وإحساسًا بالمكائد على طائفته - لدرجة أنه أدى إلى توثيق وتغطية واسعة النطاق لحياته وأوقاته. 

كان جنبا إلى جنب مع إخوته هانتر وموراني وسيكيو ، شكل رباعيًا رائعًا أبهر المسافرين وأولئك الذين شاهدوا مغامراتهم على الشاشة ، على حد سواء و في الواقع ، فقد خاض خلال إحدى هذه المداهمات مع إخوتهادي الي فقدانه  جفنه الأيمن - وحصل على ندبة مسمى عندما كان يبلغ من العمر أربع سنوات في عام 2012.

معارك فاز بها الأسد سكار جعلته ملك الغابة

دافع سكار عن ما يقرب من 130 أسد، كما أخرج مجموعة من التماسيح الكبيرة من منطقته بسبب افتراسهم لشبل، ولم يسبق لـ سكار أن هاجم إنسان على الرغم من دخولهم أرضه، عرف الأسد سكار بالمنتصر الوحيد على ذكر فرس النهر، كما قتل ما يقارب من 400 ضبع، وهو صاحب الفيديو الشهير على مواقع التواصل

في ٢٠١١ اشتبك مع اسد اصغر منه ب ٣ سنين ولكن يزن منها أضعاف  اسمه جرابي ،وقد ادت المعركة إلي خسارة جزء من قدمة  ولكن لم  يخسر المعركه و احتفظ برأس جرابي اسبوعين قبل ما يرميها.

يفتقد عالم الحياة البرية وجود الأسد الأسطوري والتأثير الهائل الذي تركه على كينيا التي تحولت إلى حياة برية ورحلات السفاري بسببه. 

الأسد سكار عالم الحيوانات للجمعية العالمية لحماية الحيوانات أشهر الأسود الأفريقية كينيا وأوغندا

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل الكشف البترولى الجديدة بمنطقة أبو رواش فى الفيوم

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

بعد واقعة اللاعب الدنماركي.. قصة جهاز cpr: «ينقذك من الموت»

الطريق إلى 30 يونيو «3».. الثوريون والإخوان «عضّوا» اليد التي امتدت لهم

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أنجيلا ميركل: أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت

شاهد.. هذا ما فعله نتنياهو بعد تنصيب بينيت رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة