الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: قرار استبعاد بعض المرشحين قابل للطعن

مفوضية الانتخابات
مفوضية الانتخابات العراقية

حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الجدل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة الاتحادية قرار الاستبعاد وقبول الطعن.

وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة - في تصريحات لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - "إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد أوليا، وقابلاً للطعن من قبل المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا.

وأكدت أن الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الإعلام، باستبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع .. مطالبة بعدم تبني أي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.. موضحة أن استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين(8 و9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".

وكانت  قررت مفوضية الانتخابات العراقية، امس ، قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وقال مجلس المفوضين - في بيان نقلته قناة (السومرية العراقية) - إنه في إطار التحضير للانتخابات المقبلة يوم 10 أكتوبر المقبل، واستجابة لما يرد من مطالبات لمفوضية الانتخابات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط، وتم تحديد الفترة من غد الأحد حتى يوم 20 من الشهر الجاري موعداً لتقديم طلبات الانسحاب.

وأضاف أنه لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم، إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم، وخلال مدة تحددها المفوضية.

وأوضح المجلس أنه يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر، على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة، وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى.

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