الأحد 13 يونيو 2021
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مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 2544 وحدة بـ«سكن كل المصريين» بمدينة غرب قنا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 2544 وحدة سكنية (106 عمارات) بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين- منخفضي الدخل" بمدينة غرب قنا الجديدة، وجارٍ أيضاً بالمدينة تنفيذ 720 وحدة سكنية، بمشروع "سكن مصر" بنسب إنجازٍ متقدمة، لافتاً إلى أن المخطط العام للمدينة يتيح تنوع استخدامات الأراضي بين مشروعات سكنية بأنواعها، ومناطق خدمات، ومعارض وأسواق تجارية، ومناطق صناعية واستثمارية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – ملعب خماسي – حضانة – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء)، وغير ذلك من الخدمات اللازمة التي تلبي احتياجات قاطني مدينة غرب قنا الجديدة، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وحديثة لا سيما بمدن صعيد مصر.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وتشمل (طرق - شبكة مياه - شبكة ري - شبكة صرف صحي - كهرباء - اتصالات)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 8 كم، وجارٍ تنفيذ محطة التنقية بطاقة إجمالية 173 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 34 ألف م3/يوم بنسب إنجاز متقدمة، والطرق بنسبة إنجاز 86%، بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف والري بنسبة إنجاز 94%، وتقدم الأعمال بمحطة محولات الكهرباء وشبكة الإنارة للمرحلة الأولى للمدينة.

جدير بالذكر أن مدينة غرب قنا الجديدة تقع علي بعد 5 كم جنوب مدينة قنا الأم، و45 كم جنوب مدينة نجع حمادي، ويتميز موقع المدينة بالإتصالية بشبكة طرق إقليمية أهمها الطريق الصحراوي الغربي قنا – القاهرة، وقنا – الأقصر.

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين سكن منخفضي الدخل

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