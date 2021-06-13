لمعرفة أرقام الجلوس.. طريقة تحميل برنامج «تنويهات» لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم إعلان أرقام الجلوس ومقر اللجنة لطلاب الثانوية العامة، على برنامج “تنويهات” بأجهزة التابلت، وذلك فى إطار الاستعداد للامتحان التجريبي الذى ينطلق الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب تحميل التطبيق بالطريقة التالية:

1. أولًا يجب توصيل التابلت بالإنترنت، حيث يتم تحميل تطبيق تنويهات على الجهاز بمجرد الاتصال بالإنترنت

2. إذا لم يتم تحميل التطبيق تلقائيًا، قم بفتح تطبيق Knox manage، ثم اضغط على شري رقم 3 الموجود بأعلى يسار الشاشة، ستظهر أيقونة تحمل اسم Application Store، قم بالضغط عليها ثم اختار تطبيق تنويهات، واضغط Download.22‏/05‏/2021

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ يوم ١٠ يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للأدبية.

وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .