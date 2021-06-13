الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تعتزم توفير ألعاب «إكس بوكس» على أجهزة التلفزيون

مايكروسوفت
مايكروسوفت

عندما طرحت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت أول جهاز الألعاب إكس بوكس عام 2001، كان المكان الوحيد الذي يمكن فيه ممارسة الألعاب الشهيرة مثل "هالو: كومبات إيفولفيد" هو جهاز "إكس بوكس" نفسه.

ولكن اليوم يمكن  ممارسة هذه الألعاب باستخدام أحدث أجيال "إكس بوكس" أو على جهاز كمبيوتر شخصي أو حتى على جهاز كمبيوتر لوحي مقابل الاشتراك في خدمة مايكروسوفت للألعاب مقابل 15 دولار شهريًا.

والشركة الأمريكية قررت المضي قدما في طريق اتاحة ممارسة ألعاب "إكس بوكس" للمليارات باستخدام أي أجهزة متصلة بالإنترنت بما في ذلك أجهزة التلفزيون الرقمية أو أجهزة البث المباشر التي توضع فوق شاشة التلفزيون والمتصلة بالإنترنت.
وقال فيل سبنسر رئيس قطاع إكس بوكس في مايكروسوفت خلال مؤتمر إي3 لمطوري ألعاب الكمبيوتر إنه مازال هناك مكان لاستخدام أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصي للاستمتاع بالألعاب وسيظل الأمر كذلك، ولكن تكنولوجيا الحوسبة السحابية  تتيح لشركة مايكروسوفت توفير متعة ممارسة ألعاب الكمبيوتر لأي شخص يتصل بالإنترنت حتى لو كان ذلك باستخدام أجهزة رخيصة أو ضعيفة القدرة، وحتى باستخدام الأجهزة المتاحة حاليا بالفعل لدى أغلب الناس.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركات الألعاب الكبرى مثل مايكروسوفت وسوني ونينتندو وآبل وجوجل تتجه إلى الحديث بقوة عن تصميم منتجاتها لكي تكون متاحة وملائمة لإمتاع الناس حول العالم في أي مكان يوجدون فيه.

 وبالفعل فإن هناك مليارات البشر الذين يمارسون الألعاب على أجهزة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو جهاز الألعاب سواء في البيوت أو في المقاهي أو في أي مكان، ولكن خطة مايكروسوفت تعني تحقيق طفرة كبيرة في إتاحة الألعاب لأعداد أكبر من البشر في مختلف أنحاء العالم.

أبل جوجل مايكروسوفت

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