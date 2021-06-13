استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة مستعمرات الطيور في جزر فوكلاند

استخدم باحثون في جامعة ديوك الأمريكية وجمعية المحافظة على الحياة البرية "وايلد لايف كونسفريشن سوسيتي" في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي تعتمد على معادلة خوارزمية للتعلم العميق لتحليل أكثر من 10 آلاف صورة تم التقاطها بواسطة طائرات مسيرة لمستعمرات مختلفة للطيور البحرية على جزر فوكلاند قبالة سواحل الارجنتين.



ومن المعروف أن جزر فوكلاند تضم أكبر مستعمرات في العالم لطيور القطرس أسود الحاجب، وثاني أكبر مستعمرات للبطاريق الصخرية الجنوبية، كما تستوطنها مئات الآلاف من الطيور في مجموعات كثيفة العدد.



واستطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي التعرف على طيور القطرس واحصائها بدقة بلغت نسبتها 97 %، كما أحصت طيور البطريق بدقة 87 %، وكانت نتائج منظومة الذكاء الاصطناعي قريبة من عمليات الاحصاء البشرية بنسبة 5 % في 90 % من الحالات.



ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة مادلين هايز المتخصصة في الأحياء البحرية بجامعة ديوكس قولها إن "استخدام عمليات المراقبة بواسطة الطائرات المسيرة وتوظيف تقنيات التعلم العميق وفرت لنا بديلا أدق وأسهل من عمليات المراقبة البشرية.

حيث أصبح من الممكن اجراء عمليات المراقبة بواسطة شخص واحد أو فريق محدود العدد، كما أن الأجهزة المطلوبة لأداء هذه المهمة ليست مكلفة ولا معقدة".



ومن أجل إجراء عملية الاحصاء، استخدم فريق من جمعية المحافظة على الحياة البرية طائرة مسيرة غير متخصصة ومتاحة في الأسواق، حيث التقطت أكثر من عشرة آلاف صورة فردية لمستعمرات الطيور، وقام فريق عمل الباحثة هايز بتحسين دقة ووضوح هذه الصور من خلال برنامج لمعالجة الصور.



ثم أخضع الفريق البحثي الصور لمنظومة للذكاء الاصطناعي التي تعمل بمعادلة خوارزمية للتعلم العميق، حيث قامت المنظومة بتحليل الصور وتصنيفها حسب فصائل الطيور التي تظهر فيها، حتى لو كانت الصور تتضمن أكثر من فصيلة من فصائل الطيور. وجمعت المنظومة أعداد الطيور التي تظهر في جميع الصور حتى تتوصل في نهاية المطاف للعدد الصحيح للطيور في المستعمرات محل الدراسة.