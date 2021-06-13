بلاغ يتهم ممدوح حمزة بالتطاول على المصريين: وصفهم بـ«الرقاصات»

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، ضد ممدوح حمزة، لتطاوله على الشعب المصري وكل أجهزة الدولة بأكاذيبه حول سد النهضة.

وقال صبري في بلاغه: «في الوقت الذي أشادت العديد من الجهات والوزارات والهيئات بقرارات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بشأن ملف سد النهضة، ظهر المبلغ ضده في مقطع فيديو بالعديد من التصريحات المناهضة للدولة المصرية، حيث أفاد بأن أساتذة الجامعة يقومون بإدخال الغش والتدليس على الشعب المصري وكذا جميع الوزراء بأن الدولة المصرية تعلم بمشكلة سد النهضة منذ عام 2009».

واستكمل البلاغ: «أن المبلغ ضده تعمد نشر الأكاذيب وتفسيرات الإفك حول الاتفاقيات الدولية المصرية، إذ قال عبارات تحمل كم هائل من الأكاذيب والتحريض ضد الدولة المصرية بهدف إثارة الرأي العام والتسبب في الفوضى دون أن يقدم المبلغ ضده أي دليل على حديثه الكاذب الذي حمل في طياته الإشارة إلى اتفاق مع إثيوبيا على جفاف نهر النيل، وأن إثيوبيا لم تترك لمصر إلا سرسوب مياه فقط على حد قوله وذكر بالحرف الواحد مخاطبا الشعب المصري طالما انتوا ساكتين يبقى ما يقوله الإثيوبيين عنكم صحيح أن مصر بلد رقاصين ورقاصات فقط».

وتابع صبري، أن ما أذاعه المبلغ ضده في الفيديو ما هو إلا تشكيك في نزاهة الدولة المصرية والتطاول عليها ممثلة في قيادتها وشعبها الواعي، وتسبب حديثه الكاذب في الإضرار الجسيم بسمعة مصر أمام العالم بأجمعه.

واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيامه بإهانة الشعب المصري والتشكيك في الدولة المصرية ومساعيها الجادة لحماية مقدرات مصر وطالب مقدم البلاغ بدرج المشكو في حقه على قوائم ترقب الوصول وسرعة ضبطه وتقديمة للمحاكمة.