قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عمال في جنين وتستهدف المزارعين بخان يونس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالضرب المبرح على ثلاثة عمال بالقرب من حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

وأفدت مصادر أمنية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال نكلوا بالعمال وجميعهم من قرية بيتا في محافظة نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح أثناء توجههم للعمل داخل أراضي ال48 قرب إحدى الفتحات في جدار الضم والتوسع العنصري بالقرب من حاجز عسكري برطعة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت المصادر أنه جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

الاحتلال يداهم ويفتش المنازل في الخليل



كما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منازل في الخليل، واستدعت عددا من المواطنين لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وداهمت منازل أحد المواطنين وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشت منجرة تعود لمواطن آخر.

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال مواطنيين اثنين من مدينة الخليل، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة الظاهرية، ومدخل مخيم الفوار، واوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم خيام عسكرية لمواطنين شرق رام الله



كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

وأفاد الصحفي فارس كعابنة في تصريحات صحفية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة، وفقا لوكالة وفا.

ولفت الصحفي الفلسطيني إلي أن الخيام المستولى عليها تؤوي 15 فردا.

وقال كعابنة "ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا أصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها".

وأشار إلى أن عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا.

الاحتلال يستهدف المزارعين في خان يونس



كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.