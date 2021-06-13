«الصحة العالمية» لا تستبعد فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا المستجد قد تسرب من مختبر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، "إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

وتابع "غيبريسوس"، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية.

- تقرير خبراء زاروا مدينة ووهان

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا المستجد.

واعتبر خبراء المنظمة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا"، ورجحوا أن يكون فيروس السارس- CoV-2 (كورونا) ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

- إجمالي إصابات كورونا عالميا

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لنحو 175.7 مليونا، حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.3 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 175 مليونا و 661 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 795 ألف حالة.

- لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 335 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.