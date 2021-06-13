الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تشدد على طلاب الثانوية بتحميل «تنويهات» للحصول على أرقام الجلوس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة ضرورة التأكد من وجود تطبيق تنويهات على أجهزة التابلت.

كما طالبت الوزارة، الطلاب الذين ليس لديهم البرنامج على التابلت، بضرورة تحميله، حيث أعلنت الوزارة، أنه من المقرر إعلان أرقام الجلوس ومقر اللجنة على التطبيق، يأتي ذلك وأيضا فى إطار الاستعداد للامتحان التجريبى الذى ينطلق الأسبوع المقبل

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ يوم ١٠ يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للأدبية.

 

 وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

 

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

 

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

امتحانات الثانوي وزارة التربية اعلان امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية عام 2021 شعبة العلمي

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