«نتنياهو ينتظر مفاجأة».. الكنيست يصوت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم

تعقد الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت.

وفي حال حصلت الحكومة على ثقة الكنيست سيكون ذلك نهاية حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما، كأطول مدة لرئيسا الحكومة، وليصبح رئيسا للمعارضة البرلمانية، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

ومن المقرر أيضا أن ينتخب الكنيست رئيسا خلفا لياريف ليفين من الليكود، إذ رشحت أحزاب كتلة التغيير، عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب ييش عتيد لهذا المنصب.

مفاجآت اللحظة الأخيرة

ومن المتوقع أن تحصل حكومة التغيير على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست بمن فيهم نواب القائمة الموحدة، على أن تكون بالتناوب ما بين بينيت ورئيس حزب ييش عتيد، يائير لبيد، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الحكومة في النصف الأول من ولاية الحكومة التي سيرأسها بينيت أولا.

وإذا لم تحصل أي مفاجأة في اللحظات الأخيرة خلال عملية التصويت بالكنيست التي ستبدأ عند الرابعة عصرا، ستنال الحكومة ثقة الكنيست ليكون بينيت الرئيس الـ13 للحكومة الإسرائيلية، خلفا لنتنياهو الذي استحوذ على كرسي رئاسة الحكومة لمدة 12 عاما متواصلة، إضافة إلى 3 أعوام شغل فيها مناصب وزارية بين الأعوام 2006 إلى 2009، وقبلها رئاسة الحكومة ما بين الأعوام 1996- 1999.

انتخاب ميكي ليفي رئيسا للكنيست الـ24

ومن المتوقع أن يتم انتخاب ميكي ليفي رئيسا للكنيست الـ24، خلفا لياريف ليفين المقرب من نتنياهو، وليفي من حزب ييش عتيد، واختير كمرشح عن أحزاب كتلة التغيير، وكان من قيادة ضباط الشرطة، وكان قائدا للشرطة في القدس المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اتهمت في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.