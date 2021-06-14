الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قوة تتجاوز كل الصعاب.. العالم يحتفل بيوم التوعية بـ«المهق»

المهق
المهق

تحتفى منظمة الأمم المتحدة فى 13 يونيو من كل عام باليوم العالمى بالتوعية بالمهق فى احتفال دولى يهتم بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق فى جميع أنحاء العالم.

ويُحيى العالم، الأحد، اليوم العالمي للتوعية بالمهق لعام 2021، تحت شعار "قوة تتجاوز كل الصعاب".

يسلط الموضوع الضوء على إنجازات الأشخاص المصابين بالمهق في جميع أنحاء العالم ، وإظهار أن الأشخاص المصابين بالمهق يمكنهم تحدي كل الصعاب، والاحتفاء بكيفية تلبية الأشخاص المصابين بالمهق في جميع أنحاء العالم  وتجاوز التوقعات في جميع مجالات الحياة، وتشجيع الجميع خلال هذا الوقت من الوباء العالمي للانضمام إلى الجهد العالمي لإعادة البناء بشكل أفضل بحسب موقع "hindustantimes" 

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول المهق:

- مرض الألبين هو حالة نادرة وراثية موجودة عند الولادة  كما أنه غير معدي.

- لكي ينتقل المهق، يجب أن يحمل كلا الوالدين الجين، حتى لو لم يكن لديهم المرض بأنفسهم.

- يوجد مرض الألبين في كلا الجنسين بغض النظر عن العرق وفي جميع دول العالم.

- ينتج عن مرض الألبينية نقص في تصبغ (الميلانين) في الشعر والجلد والعينين مما يسبب التعرض لأشعة الشمس والضوء الساطع.

- نتيجة لذلك، جميع المصابين بالمهق تقريبًا يعانون من ضعف البصر وعرضة للإصابة بسرطان الجلد في بعض البلدان ، يموت غالبية الأشخاص المصابين بالمهق بسبب سرطان الجلد بين سن 30 و 40 عامًا.

- لا يوجد علاج لغياب الميلانين الذي يعتبر أساسياً للمهق.

- تشير التقديرات إلى أنه في أمريكا الشمالية وأوروبا ، يعاني واحد من كل 17000 إلى 20000 شخص من شكل من أشكال المهق.

- يعد مرض الألبان أكثر شيوعًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشير التقديرات إلى إصابة 1 من كل 1400 شخص في تنزانيا وانتشار يصل إلى 1 من كل 1000 تم الإبلاغ عنه في عدد قليل من السكان في زيمبابوي وللمجموعات العرقية المحددة الأخرى في جنوب إفريقيا.

مرض المهق اليوم 13 يونيو منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمهق حقوق الانسان

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