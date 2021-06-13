نظر استئناف «متحرش المترو» على حبسه 3 سنوات اليوم

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف الذي تقدم به المتهم بالتحرش بفتاة في المترو، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المترو"، على حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه.

كانت محكمة الجنح قد حكمت على المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة، لثبوت قيامه بالتحرش الجنسي بفتاة في متروا لأنفاق بالخط الثالث وخدش حيائها بكشفه عن مناطق حساسة في جسده .

- أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها، أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، أنها أثناء ركوبها قطار مترو الأنفاق العتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور، وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابان وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها.

واستكملت الفتاة أن شكل الشاب كان مريبًا فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه، وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر إليه وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.

- الأمن يكشف ملابسات الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية آنذاك من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة خامس المترو، بلاغا من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقاري مقيم بالجيزة، وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث تجاه محطة عدلي منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدامها هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه بائع بمحل لحوم مجمدة، مقيم بالقاهرة)،وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي.