القبض على طفل «فويس كيدز» المتهم بالشروع في قتل زميله بحلوان

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، أمس السبت، من القبض على طفل في منطقة حلوان، لتعديه على أخر والشروع في قتله بإصابته في الجمجمة بنزيف في المخ بعدما تعدى عليه بمفتاح واخترق جمجمته ونقل على إثرها إلى المستشفى وحالته خطره ويتلقى الرعاية الصحية، وحرر محضر بالواقعة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات حول قيام طفل متقدم لبرنامج "فويس كيدز" بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحدا منهم جمجمته، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وتستكمل النيابة التحقيقات في اتهام الشاب "م. ع" مشترك برنامج «فويس كيدز»، بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب "ح. ش. ع"، البالغ من العمر 15 عامًا.

وكانت قد شهدت منطقة حلوان واقعة مروعة، حيث تعرض طفل يدعى لاعتداء بمفتاح في رأسه على يد زميله، أثناء عودته من النادي إلى منزله.

- الاستماع لأقوال أم المجني عليه

وكشفت «ش.أ» والدة الطفل، أمام النيابة العامة أمس السبت، إن أسرة الطفل المتهم تقطن حديثا بمنطقة حلوان وبالتحديد منذ 9 أشهر، واعتاد ابنهم المتهم استفزاز نجلها المجني عليه لفظيًا أمام زملائه ومضايقته، موضحة أنه في يوم الاثنين الماضي ذهب نجلها إلى النادي وأثناء عودته إلى المنزل كان الطفل المتهم يجلس برفقة آخرين فى الشارع ونادى الطفل المتهم على ابنها بلفظ «خروف» وعندما عاتبه نجلها غرس مفتاح السيارة فى رأس طفلها وفر هاربا.

واستكملت والدة الطفل، أن الجيران نقلوا طفلها إلى المستشفى، حيث أخبرهم الأطباء بصعوبة حالته وطلبوا منهم الذهاب إلى مستشفى آخر مجهز، وتم إجراء عملية خطيرة للطفل في الجمجمة.

- الطفل المجني عليه في غيبوبة

وأضافت والدة الطالب المجني في محضر الشرطة بقسم حلوان، أن نجلها دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل المتهم، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه، وتم حجزه داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه، ونجح الأطباء في استخراج المفتاح من رأس المجني عليه وتم تحريزه من قبل الشرطة لتسليمه إلى النيابة العامة رفقة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي يوضح حالته الصحية بشكل عام.

و تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لطفل، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وذكر رواد مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث غرس المفتاح في رأس زميله، وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من والدة طفل، يفيد بقيام طفل آخر بالتعدي عليه بمفتاح سيارة في رأسه، وعلى الفور فحصت الأجهزة الأمنية الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.