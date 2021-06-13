دراسة طبية: مرضى «السمنة الصحية» أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة

خلصت دراسة علمية جديدة، إلى أن الذين يعانون السمنة المفرطة ويمارسون التمارين الرياضية بانتظام معرضون لخطر الإصابة بأمراض شديدة، على رأسها مرض السكري.

وقال الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة جلاسكو في اسكتلندا إن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي، وقد نشرت الدراسة في المجلة العلمية الأوروبية لمرض السكري بحسب موقع “nursingtimes”.

- أبرز الحالات التي شملتها الدراسة

ودرس الباحثون حالات عدد من البدناء، الذين لديهم تمثيل غذائي طبيعي يطلق عليه "السمنة الصحية الأيضية"، ومتلازمة الأيض هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

أبرز

وتشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة دهون الجسم حول الوسط ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية ووجود واحد فقط من هذه الأمراض لا يعني أنك مصاب بمتلازمة الأيض، لكن هذا يعني أن لديك خطر أكبر للإصابة بأمراض أخرى، والدراسة الجديدة وجدت أن متلازمة السمنة ممكن أن تحدث حتى عند أولئك الذين يظهر مؤشر كتلة جسمهم بشكل إيجابي.

- مخاطر السمنة المفرطة

- السمنة هي أيضا السبب الرئيسي لداء السكري من النوع 2.

- رفع خطر الإصابة بالالتهابات وضعف المناعة.

- رفع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة السرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي كسرطان القولون، بالاضافة الى سرطان الثدي.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و ضغط الدم المرتفع.

- خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

- أمراض المرارة.

- ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية ومستويات الكولسترول.

- الإصابة بدهون الكبد.

- الإصابة بالتهابات المفاصل والنقرس.

- توقف التنفس أثناء النوم ومشاكل التنفس الأخرى.

- تأخر الحمل والعقم.