تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد 13-6-2021، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 32 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 34 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 18

نويبع 39 26

طابا 37 23

كاترين 36 21

الطور 36 24

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 23

بني سويف 40 23

المنيا 40 24

أسيوط 43 25

سوهاج 44 26

قنا 45 27

الأقصر 46 27

أسوان 46 28

إدفو 46 28

أبوسمبل 45 27

الوادي الجديد 45 28

شلاتين 39 26

أبورماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26