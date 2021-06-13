حلف شمال الأطلسي يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية فى أوروبا

تعتزم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عشية المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، معارضة نشر الحلف في أوروبا لصواريخ نووية.

وذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" (Defense News)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن "الأعضاء في الناتو يعتزمون اتخاذ قرار بعدم نشر صواريخ نووية في أوروبا".

ووفقا للمصادر، فإن مثل هذه النقطة تم إدراجها في مشروع بيان، سيتم نشره عقب قمة الناتو في بروكسل غدا الإثنين.

وبحسب ما ورد في الصحيفة فإن هذا الإجراء يُنظر إليه، على أنه وسيلة للحد من التوترات مع روسيا وتمهيد الطريق لحوار حول قضايا الحد من التسلح في قمة 16 يونيو في جنيف التي ستجمع الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من قبل من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصير المدى، متهمة روسيا بانتهاكها.

بدورها نفت موسكو هذه الاتهامات وأعلنت استعدادها لعرض الصاروخ المشكوك فيه ومناقشة الموضوع، لكن واشنطن رفضت، وانتهت صلاحية المعاهدة في أغسطس من العام الماضي.

وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بقرار الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتأكيد إدانة قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش.

وقال ستولتنبرج - في بيان نشره الموقع الإلكتروني للناتو - :"من الصائب محاسبته على جرائمه الشنيعة التي ارتكبها بحق المدنيين، والتي تتضمن قتل الآلاف من الرجال والصبية البوسنيين في سريبرينيتشا في عام 1995".

وأضاف ستولتنبرج أن حلف الناتو ساعد في إنهاء حربين عرقيتين في غرب البلقان في حقبة التسعينيات، مما أدى إلى إغلاق فصل مظلم ومخزي في التاريخ الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة لا تزال تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للحلف.

وأكد الأمين العام للناتو على أن الحلف سيواصل الإسهام في الاستقرار والأمن عبر دول غرب البلقان، وتعزيز السلام والمصالحة.

يشار إلى أن المحكمة الدولية أكدت إدانة ملاديتش والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب مسئوليته عن العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بجميع أنحاء البوسنة والهرسك فى التسعينيات.