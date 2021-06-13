الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلف شمال الأطلسي يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية فى أوروبا

حلف الناتو
حلف الناتو

تعتزم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عشية المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، معارضة نشر الحلف في أوروبا لصواريخ نووية.

 

وذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" (Defense News)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن "الأعضاء في الناتو يعتزمون اتخاذ قرار بعدم نشر صواريخ نووية في أوروبا".

 

ووفقا للمصادر، فإن مثل هذه النقطة تم إدراجها في مشروع بيان، سيتم نشره عقب قمة الناتو في بروكسل غدا الإثنين.

 

وبحسب ما ورد في الصحيفة فإن هذا الإجراء يُنظر إليه، على أنه وسيلة للحد من التوترات مع روسيا وتمهيد الطريق لحوار حول قضايا الحد من التسلح في قمة 16 يونيو في جنيف التي ستجمع الرئيسين الروسي والأمريكي.

 

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من قبل من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصير المدى، متهمة روسيا بانتهاكها.

 

بدورها نفت موسكو هذه الاتهامات وأعلنت استعدادها لعرض الصاروخ المشكوك فيه ومناقشة الموضوع، لكن واشنطن رفضت، وانتهت صلاحية المعاهدة في أغسطس من العام الماضي.

 

وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بقرار الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتأكيد إدانة قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش.

 

وقال ستولتنبرج - في بيان نشره الموقع الإلكتروني للناتو - :"من الصائب محاسبته على جرائمه الشنيعة التي ارتكبها بحق المدنيين، والتي تتضمن قتل الآلاف من الرجال والصبية البوسنيين في سريبرينيتشا في عام 1995".

 

وأضاف ستولتنبرج أن حلف الناتو ساعد في إنهاء حربين عرقيتين في غرب البلقان في حقبة التسعينيات، مما أدى إلى إغلاق فصل مظلم ومخزي في التاريخ الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة لا تزال تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للحلف.

 

وأكد الأمين العام للناتو على أن الحلف سيواصل الإسهام في الاستقرار والأمن عبر دول غرب البلقان، وتعزيز السلام والمصالحة.

 

يشار إلى أن المحكمة الدولية أكدت إدانة ملاديتش والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب مسئوليته عن العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بجميع أنحاء البوسنة والهرسك فى التسعينيات.

نووي اوروبا الناتو نووية صواريخ صواريخ نووية عدم نشر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

لقاحات مضادة لكورونا تبرعت بها الصين تسلم إلى أفغانستان

«سراييفو تايمز»: قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟