حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 13 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية ليوم الأحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ على النحو التالي:

- برج الجوزاء:

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز.

عاطفياً: تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي أثبت أنه مخلص ووفي.

صحيا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

- برج الميزان:

مهنياً: تعيش يوما متقلبا سلبيا تحت تاثير القمر من السرطان المواجه لبرجك لذلك حاذر إهمال التفاصيل وتجنّب إثارة المواضيع الحساسة أو إثارة التحدّيات.

عاطفياً: قد يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.

صحياً: تقرّر من الآن فصاعداً الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.

- برج الدلو:

مهنياً: قد يفاجئك القدر بخبر او فرصة جيدة. كما ستفرح لانفراج مسألة عالقة ستعطي جهودك ثمارًا مفيدة وستجد هدفًا في عملك اليومي.

عاطفياً: تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت.

صحياً: لا تدع مشاغلك المهنية والعملية تنسيك الاهتمام بالشأن الرياضي وبوضعك الصحي.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي.

تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع وإلى المطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم. وأخيرًا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.