الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاحات مضادة لكورونا تبرعت بها الصين تسلم إلى أفغانستان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أقيمت مراسم لتسلم لقاحات كورونا التي تبرعت بها الصين في القصر الرئاسي الأفغاني في كابول.

 

 وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، حضر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، ووزير الصحة العامة بالإنابة وحيد مجروح، ومسؤولون كبار من الحكومة الأفغانية، والسفير الصيني لدى أفغانستان وانغ يو، تلك المراسم.

 

وقال الرئيس غني أمام الحضور في حفل التسليم إن "اللقاح هو نعمة للحياة، ونشكر الصين على مساعدتها".

 

وفي معرض ترحيبه بتوسيع العلاقات الأفغانية-الصينية في مختلف المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل، قال الرئيس الأفغاني إن التبرع بالإمدادات الطبية واللقاحات من الصين سيساعد أفغانستان على دحر وباء كوفيد-19.

 

وفي حديثه في المراسم، قال السفير الصيني وانج إن الصين ستقدم المزيد من المساعدة لأفغانستان لمساعدة الأفغان على احتواء الوباء.

 

وأشار السفير إلى أنها بصفتها جارا صديقا يعيش في وئام، وشريكا وثيقا يقوم بنفس الرحلة، وأخا طيبا يتقاسم السراء والضراء، ستواصل الصين التكاتف مع أفغانستان لمكافحة الوباء بشكل مشترك، ومساعدة أفغانستان في هذا الصدد بأفضل ما في قدرتها.

 

وستواصل الصين دعم عملية السلام والمصالحة التي تلعب فيها الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني دورا مهما وتحظى بمشاركة واسعة من جميع الأطراف

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وعلى الجانب الآخر، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

لقاحات لصين أفغانستان كوفيد-19 لقاح تبرع لقاحات مضادة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

لقاحات مضادة لكورونا تبرعت بها الصين تسلم إلى أفغانستان

«سراييفو تايمز»: قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟