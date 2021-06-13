الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن ورئيس الوزراء الإيطالى يبحثان السياسات المتعلقة بروسيا والصين وليبيا

جو بايدن
جو بايدن

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، السياسات المتعلقة بروسيا والصين وليبيا على هامش قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان إن الطرفين "اتفقا على العمل معا للتعامل مع التحديات العالمية وأولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وروسيا وليبيا".

 

كما تعهد الجانبان بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأشارا إلى أن هذا العام يوافق مرور 160 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

 

وتنعقد قمة مجموعة السبع في كورنوول جنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، وهذا هو أول اجتماع مباشر لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين.

 

وتضم مجموعة السبع المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد آخر ، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لديهما اتفاق في وجهات النظر حول ما يتم اقتراحه أو فعله بشأن العديد من القضايا الدولية المطروحة.
 

وقال بايدن- للصحفيين خلال لقاء ثنائي مع ماكرون على هامش اجتماع "مجموعة الدول الصناعية السبع" المقام حاليًا بمقاطعة كورنوال جنوب غربي إنجلترا، أذاع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية منه- إنه حظي بيومين حتى الآن بالمقاطعة الساحلية، وحصل على فرصة قضاء وقت مع الرئيس الفرنسي، وأن أمامهما موضوعات للتحدث بشأنها في وقت لاحق اليوم.


وأضاف بايدن أن بلاده مهتمة للغاية فيما يتعلق بتماسك حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليفعله بشأن القدرة على دفع أوروبا ليس فقط من أجل التعامل مع القضايا الاقتصادية، بل أيضًا لتوفير الدعم للناتو.

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