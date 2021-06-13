الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات فى مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، ، تدمير تعزيزات لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع،  إن "طيران التحالف استهدف تعزيزات تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح"​​​.

 

وأشار المركز إلى تنفيذ طيران التحالف 6 غارات على محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين، تركزت على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

 

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على مديرية صرواح غرب مأرب، واستهدف بغارة مديرية مدغل شمال غربي المحافظة.

 

 وفي وقت سابق، أدان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثية ،  على مدينة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

 

وقال مجلي ـ في تصريح لقناة “العربية الحدث" ـ إن "الميليشيات الحوثية ارتكبت مجزرة وجريمة في حق المدنيين والنازحين والقاطنين في مدينة مأرب اليمنية".


وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت في الهجوم على مدينة مأرب صاروخين بالستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة.

 

ومن جانبه، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن دماء الأبرياء في أحداث متوالية، وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات الميليشيات، لن يؤسس لسلام حقيقي، بقدر تعميق الجراح وآلام الشعب، من قبل تلك الميليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي.

 

كما أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي، بحق المدنيين في مدينة مأرب.

 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التصعيد العسكري الأخير والمجازر البشعة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب تأتي في الوقت الذي كان العالم أجمع ينتظر تجاوبا إيجابيا من قبل الحوثي مع مبادرات الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي.

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