العاصمة التشيلية تفرض حجرا جديدا لمكافحة كورونا

فرضت منطقة العاصمة التشيلية سانتياجو حجرًا جديدًا لمكافحة الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، رغم حملة التطعيم الكبيرة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" هذه ثالث مرة تفرض السلطات التشيلية إجراء ضخما كهذا منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 3 مارس 2020.

وقد لقي هذا الإجراء ردود فعل متباينة. فبينما أيّده البعض، قال آخرون إنّ الفقراء بحاجة إلى الخروج للعمل.

وقال باسكوال (75 عاما) لوكالة فرانس برس "ليس هذا الحل الأفضل لكنه الحل الوحيد حاليا".

وسجّلت البلاد السبت 7624 إصابة و107 وفيات، ليُصبح المجموع أكثر من 1,4 مليون إصابة وما يزيد عن 30 ألف وفاة.

وتشيلي البالغ عدد سكّانها 19 مليون نسمة، لقّحت حتى الآن 11,3 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقلّ، و8,8 ملايين بجرعتين.

لكنّ التقدّم في التطعيم لم يوقف ارتفاع عدد الإصابات. وقد تلقّت البلاد حتّى الآن 22,7 مليون جرعة من اللقاحات.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.