الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: استثمارات البنية التحتية فى مصر تعزز التعافى الاقتصادى

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" أهمية تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن ما تم استثماره في السبع سنوات الماضية بمشروعات البنية التحتية تجاوز 100 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات الهيكلية تعزز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والنمو العام للاقتصاد. 

وأشارت الصحيفة إلى أن "السعيد" أكدت أن ما تم استثماره وإنفاقه بالبنية التحتية انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتنافسية، مضيفة أن تلك المشروعات ركزت على تحسين جودة الطرق والكهرباء وتوفير الطاقة للمواطنين والقطاع الخاص دون انقطاع. 

وذكرت الصحيفة ان الحكومة المصرية تؤكد انها تتخذ عدة إجراءات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة أسست أول صندوق سيادي مصري مصمم لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونقلت عن الوزيرة هالة السعيد قولها إنه "من أجل تعزيز مثل هذه الشراكات ، أبقت الحكومة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في الحلقة أثناء صياغة السياسات واللوائح الاقتصادية". 

وتابعت أن من الأمثلة على ذلك قانون الاستثمار الأخير، الذي شجع مشاركة القطاع الخاص وتعاونه المتزايد مع القطاع العام. 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تسريع التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن تعزيز النمو الإجمالي، بحسب ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وأضافت السعيد إن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات الخارجية. 

وجاءت تصريحات الوزيرة علي هامش مشاركتها  في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، والذي من المقرر أن يستمر حتى 14 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية من 34 دولة إفريقية. 

صحيفة آراب نيوز الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية البنية التحتية الاصلاحات الهيكلية كورونا

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

لقاحات مضادة لكورونا تبرعت بها الصين تسلم إلى أفغانستان

«سراييفو تايمز»: قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟