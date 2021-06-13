تقرير: استثمارات البنية التحتية فى مصر تعزز التعافى الاقتصادى

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" أهمية تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن ما تم استثماره في السبع سنوات الماضية بمشروعات البنية التحتية تجاوز 100 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات الهيكلية تعزز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والنمو العام للاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السعيد" أكدت أن ما تم استثماره وإنفاقه بالبنية التحتية انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتنافسية، مضيفة أن تلك المشروعات ركزت على تحسين جودة الطرق والكهرباء وتوفير الطاقة للمواطنين والقطاع الخاص دون انقطاع.

وذكرت الصحيفة ان الحكومة المصرية تؤكد انها تتخذ عدة إجراءات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة أسست أول صندوق سيادي مصري مصمم لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونقلت عن الوزيرة هالة السعيد قولها إنه "من أجل تعزيز مثل هذه الشراكات ، أبقت الحكومة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في الحلقة أثناء صياغة السياسات واللوائح الاقتصادية".

وتابعت أن من الأمثلة على ذلك قانون الاستثمار الأخير، الذي شجع مشاركة القطاع الخاص وتعاونه المتزايد مع القطاع العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تسريع التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن تعزيز النمو الإجمالي، بحسب ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت السعيد إن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات الخارجية.

وجاءت تصريحات الوزيرة علي هامش مشاركتها في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، والذي من المقرر أن يستمر حتى 14 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية من 34 دولة إفريقية.