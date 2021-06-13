واشنطن وسيول: متمسكون بالعمل على نزع النووى فى شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، تشونج إين يون، خلال لقاء على هامش قمة "G7" في إنجلترا، تمسك بلديهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس"، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن وتشونج أشارا خلال محادثاتهما إلى أن "تحالف الولايات المتحدة وجمهورية كوريا يمثل هيكلا للسلام و الأمن والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ و الهندي و خارجهما".

وشدد الوزيران على "أهمية تعاون الولايات المتحدة وجمهورية كوريا لتمرير قيمهما المشتركة وحل قضايا اليوم الحالي والمستقبل".

وأكدا، حسب البيان، "التمسك بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول دائرة واسعة من القضايا بما في ذلك العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وعلى صعيد آخر، أفاد مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوصل قادة "G7" إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

وصرح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في حديث لوكالة "رويترز": "أود القول إن هناك إجماعا فيما يتعلق بالرغبة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الأساسية التي تستدعيها قيمنا المشتركة... هناك التزام باتخاذ إجراء ردا على ما نراه".

وذكر المسؤول أن مجموعة السبع اتخذت موقفا أقوى بكثير عما حدث قبل ثلاث سنوات عندما لم يرد ذكر للصين في البيان الختامي.

وأضاف أن قادة دول مجموعة السبع صاحبة أكبر وأكثر الاقتصادات تقدما في العالم اتفقوا أيضا على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بمرونة سلاسل الإمداد لضمان دعم كل دولة من الدول الديمقراطية للأخرى.