الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن البحيرة يضبط مرتكبى واقعة إلقاء الطفل فى ترعة المحمودية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بالتعدي على طفل وإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، حيث قام اثنان منهم بإلقاء الطفل المجنى عليه بمياه المجرى المائى، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، والقفز بالمياه عقب إلقائهما واستخراجه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة ماديًا.

وتم تحديد هوية المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبسؤاله أقرّ بعدم معرفته للمتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد كثفت من جهودها، لسرعة ضبط شابين قاما بإلقاء طفل صغير من أعلى كوبرى أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط حالة من ذهول المواطنين المتواجدين بالشارع وقام أحد الأهالى بالقفز خلف الطفل وإنقاذه.
وطالب أهالى مدينة دمنهور بسرعة القبض على المتهمين، وسرعة معرفة سبب إلقاء الطفل وسط الحالة الهستيريا من الضحك، وتصوير بدون ملابس مطالبين بسرعة ضبطهم ومحاسبتهم على هذا العمل.

مواقع التواصل البحيرة مسجد عمرو بن العاص مواقع التواصل الاجتماعي أمن البحيرة محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

لقاحات مضادة لكورونا تبرعت بها الصين تسلم إلى أفغانستان

«سراييفو تايمز»: قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟