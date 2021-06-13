أمن البحيرة يضبط مرتكبى واقعة إلقاء الطفل فى ترعة المحمودية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بالتعدي على طفل وإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، حيث قام اثنان منهم بإلقاء الطفل المجنى عليه بمياه المجرى المائى، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، والقفز بالمياه عقب إلقائهما واستخراجه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيام أحدهم ببث مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة ماديًا.

وتم تحديد هوية المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبسؤاله أقرّ بعدم معرفته للمتهمين وقيامهم بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد كثفت من جهودها، لسرعة ضبط شابين قاما بإلقاء طفل صغير من أعلى كوبرى أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط حالة من ذهول المواطنين المتواجدين بالشارع وقام أحد الأهالى بالقفز خلف الطفل وإنقاذه.

وطالب أهالى مدينة دمنهور بسرعة القبض على المتهمين، وسرعة معرفة سبب إلقاء الطفل وسط الحالة الهستيريا من الضحك، وتصوير بدون ملابس مطالبين بسرعة ضبطهم ومحاسبتهم على هذا العمل.