تعرف على أسعار الأسمنت والجبس اليوم الأحد 13-6-2021

تشهد أسعار مواد البناء، الممثلة فى صناعة الأسمنت والجبس، حالة من الاستقرار الوقتي، وذلك في ظل تراجع حركة المعمار فى الوقت الراهن نتجية لارتفاع أسعار الحديد بالسوق المصري.

ويرصد الـ«الدستور » أسعار أهم أنواع الأسمنت والجبس خلال الفترة الحالية

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-6-2021

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 800 جنيه.

- سجل طن أسمنت المعلم 780 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الصخرة إلى 775 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت بنى سويف إلى 740 جنيها.

- سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

- وصل طن جبس العامرية إلى 650 جنيها.

- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ810 جنيهات.

- سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 825 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 590 جنيها..

-بينما بلغ سعر طن أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى 600 جنيه.

-كما سجل أسمنت النصر 850 جنيهًا للطن،

-بينما سجل أسمنت المسلح، 855 جنيهًا في الطن،

-وسجل أسمنت النهضة 835 جنيهًا في الطن،

-وجاء سعر أسمنت المخصوص بقيمة 850 جنيهًا.

-وسجل أسمنت الممتاز 860 جنيهًا في الطن،

- كما سجل أسمنت العسكري 840 جنيهًا في الطن،

-وسجل أسمنت حلوان 890 جنيهًا في الطن.

-بلغ سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن.

-سجل سعر جبس سيناء 850 جنيها للطن.

-بلغ سعر جبس العامرية 650 جنيها للطن.

-وسجل سعر جبس السويس 580 جنيها للطن.

ووصل سعر جبس سيناء 850 جنيها للطن.

ويعتبر الجبس أحد أكثر المواد المُستخدمة في العالم، حيث يتمّ استخدامه في جميع مناحي الحياة، فيُستخدم في لصنع ألواح الجدران للمنازل، والمكاتب، والمباني التجارية، كما يتمّ استخدامه في جميع أنحاء العالم في الخرسانة للطرق السريعة، والجسور، والمباني، إلى جانب العديد من الهياكل الأخرى التي تشكّل جزءاً من حياة الناس اليومية، ومن الاستخدامات الأخرى