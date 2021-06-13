الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

«سراييفو تايمز»: قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل كورونا

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت صحيفة "سراييفو تايمز" إن قطاع السياحة بمصر يستعد للعودة لظروفه الطبيعية قبل فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوباء ساهم في التركيز على الدفع بهذا القطاع إلى الأمام مرة أخرى. 

وأشار الصحيفة، في تقريرها اليوم الأحد، إلى أنه في هذا الإطار، استضاف مؤخرا السفير ياسر سرور سفير مصر فى البوسنة والهرسك، ستاسا كوساراك، عددا من ممثلي وكالات السفر التي تقوم بتسيير رحلات مباشرة إلى مصر هذا العام.

وأوضحت أنه بعد الاجتماع، أعلن السفير أن هذه الفترة ستشهد بداية لتأسيس علاقات قوية بين مصر والبوسنة والهرسك، سواء من حيث السياحة الباعثة أو المستقبلة، مضيفا أن مصر تعد واحدة من أهم الوجهات لوكالات السفر في البوسنة والهرسك. 

يأتي هذا فيما وجه السفير ياسر سرور رسالة طمأنة للسياح البوسنيين بعد إطلاق خط الطيران المباشر من سراييفو إلى الغردقة، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن السلطات المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين من وباء كورونا والانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة. 

وقدم سفير مصر فى البوسنة الشكر لمدير مطار سراييفو على التنسيق الوثيق الذي يتم بين السفارة وسلطات المطار في إطار التنشيط للسياحة، وتم الاتفاق على تحقيق المزيد من التعاون في الفترة المقبلة. كما أعرب ممثلو شركات السياحة عن شكرهم للسفارة المصرية على الجهود التى تقوم بها لستهيل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المصرية.

وفي مارس الماضي، التقى السفير المصري وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية البوسنى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة الموقعة بين مصر والبوسنة والهرسك. 

وناقش اللقاء عددا من الأفكار والمقترحات لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وعقد لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين، فضلاً عن تنشيط السياحة والخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن في هذا الشأن 

صحيفة سراييفو تايمز السياحة فيروس كورونا قطاع السياحة مصر وكالات السفر

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