تقرير: مصر من أهم الوجهات لوكالات السفر فى البوسنة والهرسك

اعتبر موقع "سراييفو تايمز" مصر واحدة من أهم الوجهات لوكالات السفر في كل من البوسنة والهرسك.

يأتي هذا فيما التقى السفير المصري في سراييفو "ياسر سرور" بعدد من ممثلي وكالات السفر التي تقوم بتسيير رحلات مباشرة إلى مصر هذا العام، حيث أعلن بعد الاجتماع عن أن اللقاء بداية لتأسيس علاقات قوية بين البوسنة والهرسك ومصر، سواء من حيث السياحة الباعثة أو المستقبلة، وأكد الموقع أن وكلاء السفر يعتبرون مصر واحدة من أهم الأسواق السياحية في البوسنة والهرسك.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "آراب نيوز" إنه من المتوقع أن يزيد الطلب السياحي على مصر في معدلات الحجز لموسم الشتاء 2021-2022، مشيرة إلى أن الخبراء يأملون أن تعود الأرقام إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول خريف 2022.

وأكدت الصحيفة أن مصر وجهة سياحية شعبية وآمنة، مشيدة بالتزام البلاد بإجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ خطوات فعالة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من الخارج خلال العام الجاري.

وأوضحت أن ذلك انعكس في فتح المملكة العربية السعودية حدودها لمواطنيها للسفر إلي مصر مرة أخرى، لافتة إلى أن المملكة تعد من بين الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، إذ يصنف السائح السعودي بين أكبر خمسة أسواق تصدر حركة السياحة الوافد إلى المقاصد السياحية المصرية قبل وباء كورونا.

السوق السعودي هو السوق العربي الأول والأهم للسياحة في مصر

وأضافت الصحيفة أنه بعد أن فتحت السعودية أبوابها للسفر الدولي ، يعمل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (ETPB) على تكثيف حملته التسويقية في المملكة، كجزء من محاولات الحكومة إنعاش قطاع السياحة بالبلاد وجذب مزيد من السائحين.