الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أستقرر نسبي بأسعار الاخشاب اليوم الأحد 13 يونيو 2021

اخشاب
اخشاب

تشهد الأسواق المصرية المتخصصة لبيع منتجات من الأخشاب بمختلف الأنواع،  صباح اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بالسوق المحلي، نظرا لحالة التباطؤ التي تمر بقطاع التشييد والبناء، حيث إن حركة التشييد تؤثر على 99 منتجًا وصناعة، ومن المتوقع أن يستمر استقرار أسعار الأخشاب تستمر حتي نهاية شهر يونيو الجاري، و أن تبدأ حركة الرواج خلال شهر يوليو المقبل . 

 ويتسم السوق المحلي  بأنواع متنوعة ومختلفة للأخشاب ومنها الخشب الأرو ويتكون منه نوعان منها خشب الآرو أمريكي – الآرو يوجوسلافي، وهو من أجود أنواع الخشب ، بينما ياتي الخشب الزان فى المترتبة الثانية تدولاً ، وله أنواع عديدة ومنها الزان التركي – والروماني – والروسي – والأمريكي ويتميز بخطوط صغيرة ودقيقة فيه 

وبينما جاء الخشب العزيزي  فى المرتبة الثالثة الأكثر استخداماً  في صناعة الشبابيك والأبواب وغرف الساونا والمطابخ الفخامة التي تتميز بالطرز الكلاسيكي . 

 

أسعار الخشب اليوم في مصر 13-6-2021
 

- تراوح  سعر متر الخشب الزان  ليتراوح ما بين 8 آلاف إلي 9 آلاف جنيه. 

- سجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه.

 

-  وجاء سعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه.

 

- ويبع سعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب.

 

- وسجل سعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي 28 ألف جنيه.

 

- وجاء سعر المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد بقيمة 21 الف جنيه. 

 

- جاء  سعر المتر الواحد من الخشب من النوع البلوط 26 ألف جنيه.

 

- بلغ سعر متر الخشب الواحد من النوع التيك 24 ألف جنيه.

 

- سجل سعر متر الخشب الموسكي 6500 جنيه.

 

- وبلغ سعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه.

 

- سجل سعر متر الخشب D. F من النوع الإسباني الجيد 340 جنيهًا.

 

- وسجل سعر لوح الخشب الكونتر والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي وأيضًا من الأبلكاش 600 جنيه.

 

- وجاء سعر لوح الأبلكاش الكورى 3 أمتار 95 جنيهًا.

 

- وبلغ  سعر لوح الأبلكاش الكورى 6 أمتار 130 جنيهًا.

 

- وبلغ سعر لوح الأبلكاش الكورى 9 أمتار 190 جنيهًا.

أسعار الاخشاب ليوم الاحد سعر متر لوح الاخشاب سعر لوح الخشب المصري متر الخشب العزيزي سعر متر خشب الموسكي

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