متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

تظاهر نحو ألفي شخص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشية تصويت حاسم في الكنيست على الحكومة الجديدة يمكن أن ينهي مسيرته الأطول حكما في تاريخ إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" على أنغام أغنية "بيلا تشاو" ردد المتظاهرون "بيبي تشاو" وهم يحتفلون بعد نحو عام من التظاهرات المستمرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة برحيله.

وقال المتظاهر أوفير روبنسكي: "هذه ليلة كبيرة و سيكون يوما أكبر. أنا على وشك البكاء. قاتلنا بالوسائل السلمية من أجل هذا اليوم الذي حل الآن".

وأضاف: "نتنياهو حاول فقط أن يفرق بيننا ويضع كل جزء في المجتمع ضد الآخر، ولكن غدا سنتحد: اليمين واليسار واليهود والعرب".

وقام المتظاهرون بقرع الطبول والنفخ في آلات الفوفوزيلا، فيما ارتدى البعض سترات كتب عليها بالعبرية: "بيبي ليخ" (إرحل).

وقال رام شامير: "نحن على وشك الانتهاء من هذه الحقبة السوداء في إسرائيل".

وأبدت المتظاهرة غالي يسرائيل تال البالغة 62 عاما تفاؤلها أيضا بأن تصويت الكنيست الأحد سينهي المسيرة السياسية لنتنياهو.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست على إعطاء الثقة لحكومة "التغيير" الائتلافية وإنهاء 12 عاما متتالية لنتنياهو في سدة الحكم.

ويضم التكتل المناهض لنتنياهو أحزابا من اليمين واليسار والوسط، بالإضافة إلى حزب عربي إسلامي محافظ.

يعقد الكنيست الإسرائيلي الأحد جلسة خاصة حول المصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب "يامينا"، نافتالي بينيت، ما يتوقع أن يطيح بسلطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" ذكر المكتب الإعلامي للبرلمان: "بالتوافق مع قرار لجنة التنظيم يجتمع الكنيست اليوم الأحد في الساعة 16:00 لجلسة عامة خاصة لانتخاب رئيس للكنيست في الدورة الـ24 والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 للبلاد برئاسة النائب نافتالي بينيت".

وأضاف البيان أن بعد ذلك سيقدم رئيس الحكومة ورئيس الوزراء التالي، يائير لابيد، والوزراء "قسم الولاء لدولة إسرائيل".

وأبلغ لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، يوم 2 يونيو الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء قوى سياسية أخرى حول تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو الذي بقي على السلطة لفترة قياسية.

وينص الاتفاق على تولي بينيت رئاسة الوزراء لأول سنتين من عملها ليستبدله لاحقا لابيد.