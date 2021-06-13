تقرير يتوقع زيادة الطلب السياحى على مصر فى 2022: وجهة آمنة وجذابة

قالت صحيفة "آراب نيوز" إنه من المتوقع أن يزيد الطلب السياحي على مصر في معدلات الحجز لموسم الشتاء 2021-2022، مشيرة إلى أن الخبراء يآملون أن تعود الأرقام إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول خريف 2022.

وأكدت الصحيفة أن مصر وجهة سياحية شعبية وآمنة، مشيدة بالتزام البلاد بإجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ خطوات فعالة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من الخارج خلال العام الجاري.

وأوضحت أن ذلك انعكس في فتح المملكة العربية السعودية حدودها لمواطنيها للسفر إلي مصر مرة أخرى، لافتة إلى أن المملكة تعد من بين الأسواق الرئيسية للسياحة في مصر، إذ يصنف السائح السعودي بين أكبر خمسة أسواق تصدر حركة السياحة الوافد إلى المقاصد السياحية المصرية قبل وباء كورونا.

السوق السعودي هو السوق العربي الأول والأهم للسياحة في مصر

وأضافت الصحيفة أنه بعد أن فتحت السعودية أبوابها للسفر الدولي ، يعمل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (ETPB) على تكثيف حملته التسويقية في المملكة، كجزء من محاولات الحكومة إنعاش قطاع السياحة بالبلاد وجذب مزيد من السائحين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد يوسف ، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قوله: "وصلت عائدات السياحة إلى أعلى نقطة عند 12.6 مليار دولار في عام 2019، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول للسفر إلى مصر قبل الوباء، حيث يمثل السوق السعودي السوق العربي الأول والأهم ويحتل المرتبة الخامسة لسياح مصر".

وأضاف يوسف في تصريحه لـ " آراب نيوز": استمر هذا الاتجاه في الشهرين الأولين من عام 2020 وسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي من حيث الأرقام والعائدات ، حيث زار 2.4 مليون سائح البلاد خلال هذه الفترة".

وتابع أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، حيث وصلت عائداتها إلى 13 مليار دولار في عام 2019، وسافر حوالي 3.5 مليون زائر إلى البلاد العام الماضي ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الأرقام لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء ، إلا أن العديد من المؤسسات قد استأنفت عملياتها في محاولة لانطلاق قطاع السياحة.

مصر تطلق حملة تسويقية لتعزيز السياحة السعودية

وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقًا مهمًا لمصر ، وهذا هو سبب قيام مجلس إدارة الهيئة المصرية للتنشيط السياحي باستثمارات كبيرة في الأنشطة الترويجية للسعوديين لجذب مزيد من السائحين إلى البلاد.

وقال يوسف: "الآن بعد أن فتحت البلاد حدودها للسفر الدولي ، نخطط لإجراء عروض ترويجية بالشراكة مع منظمي الرحلات السعودية"، مشيرا إلى أن مصر تعد الوجهة الشعبية السياحية الأولى للسعوديين.

وأشار إلى أن هيئة التنشيط السياحي لديها برامج حوافز مطبقة لصناعة الطيران؛ تشمل تخفيض رسوم الهبوط والإسكان في المطار بنسبة 50 بالمائة، فضلا عن إطلاق حملة رقمية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة في المملكة العربية السعودية ، بدءًا من الأسبوع الأخير من شهر رمضان (مايو 2021).

واستطرد يوسف في تصريحه ل" آراب نيوز": نشهد بالفعل اهتمامًا قويًا من المسافرين المقيمين في المملكة العربية السعودية ، وخاصة العائلات العربية، حيث تشترك بلادنا في ثقافة وقيم متشابهة ، وهو ما يجعل مصر ، بالإضافة إلى القرب النسبي ، وجهة جذابة للغاية للسياح السعوديين".

مصر تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة والآمنة

ولفتت "آراب نيوز" إلى ان شركة" ويجو" التي تُشكّل أحد أكبر أسواق السفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، كانت قد أعلنت خلال الفترة التي سبقت استئناف السفر الدولي في 17 مايو الماضي، إن مصر تصدرت قائمة الوجهات المفضلة والمرغوب بها في المنطقة، كما صنفها مجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC) ضمن طابع السفر الآمن في العالم

واختتم رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حديثه:

"هدفنا الرئيسي الآن ليس قياس عدد السياح ولكن طمأنة الزائرين بأن مصر وجهة سياحية آمنة. فتحت المملكة العربية السعودية الآن حدودها لمواطنيها للسفر مرة أخرى، وبدأنا بالفعل في استقبال السياح من المملكة ونأمل أن يستمتعوا بوقتهم هنا".