تركيا تعزز برنامجها للتطعيم ضد كورونا

وسعت تركيا برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قدمت ما يقرب من 600 ألف جرعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن تكثيف حملة التطعيم في يونيو مع سعي البلاد لإنعاش اقتصادها المتعثر، وخاصة صناعة السياحة.

و منذ بدء التطعيم في 14 يناير، تم تقديم أكثر من 33 مليون جرعة، بينها 13.6 مليون جرعة ثانية.

ويبلغ عدد سكان تركيا حوالي 84 مليون نسمة.

وانخفض معدل الإصابات اليومية من أعلى معدل له، 63 ألفا منتصف أبريل، إلى 6261 يوم الجمعة، وفقا للبيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن تبدأ تركيا يوم الاثنين في تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.