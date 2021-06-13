الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأنتخابات الإسرائلية
الأنتخابات الإسرائلية

يعقد الكنيست الإسرائيلي الأحد جلسة خاصة حول المصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب "يامينا"، نافتالي بينيت، ما يتوقع أن يطيح بسلطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" ذكر المكتب الإعلامي للبرلمان: "بالتوافق مع قرار لجنة التنظيم يجتمع الكنيست يوم الأحد في الساعة 16:00 لجلسة عامة خاصة لانتخاب رئيس للكنيست في الدورة الـ24 والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 للبلاد برئاسة النائب نافتالي بينيت".

 

وأضاف البيان أن بعد ذلك سيقدم رئيس الحكومة ورئيس الوزراء التالي، يائير لابيد، والوزراء "قسم الولاء لدولة إسرائيل".  

 

وأبلغ لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، يوم 2 يونيو الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء قوى سياسية أخرى حول تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو الذي بقي على السلطة لفترة قياسية.

 

وينص الاتفاق على تولي بينيت رئاسة الوزراء لأول سنتين من عملها ليستبدله لاحقا لابيد.

 

وعلى صعيد آخر وسعت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، على الرغم من الصلة المحتملة بين لقاح "فايزر بيونتيك" وحالات محدودة من التهاب عضلة القلب.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  "فرانس برس" في وقت سابق  تلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من 9.3 مليون نسمة (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح "فايزر".

 

وسمح تراجع معدل انتشار العدوى بإعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية.

 

ورفعت إسرائيل الأسبوع الماضي معظم القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بكوفيد-19 عند مستوى متدن بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

 

ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.

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