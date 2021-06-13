الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تغريم رئيس البرازيل لعدم وضعه الكمامة

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

غرمت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية الرئيس جائير بولسونارو، بسبب عدم ارتداء كمامة طبية خلال قيادته حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية،  في شوارع مدينة ساو باولو.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال المكتب الصحفي لحكومة الولاية إن غرامة تعادل حوالي 110 دولارات تفرض لمعاقبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ مايو 2020، قد طبقت على الرئيس، بينما لم يعلق مكتب بولسونارو على الحادث.

 

ولوح الرئيس للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد من فوق شاحنة مزودة بمكبرات صوت إلى أنصاره الذين وضعوا فوق رؤوسهم خوذا لكن معظمهم لم يضع كمامات.

 

وهلل الحشد وهتف حين أكد بولسونارو على أن الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم بالفعل، وهو ما يعارضه خبراء الصحة العامة.

 

وسابقا تعرض بولسونارو، الذي أصيب عام 2020 بفيروس كورونا، أيضا للتغريم لعدم وضعه كمامة خلال تجمع حاشد مع أنصاره في مايو في ولاية مارانهاو شمال شرق البلاد.

 

والبرازيل تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 17 مليون حالة والثانية من حيث الوفيات بحوالي 486 ألف حالة.

 

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تلقي أقل من 12% من سكان البرازيل جرعتين من لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

 

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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