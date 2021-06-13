30.2 % نسبة المشاركة فى الانتخابات بالجزائر

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد بلغت 30.2% حتى غلق صناديق الاقتراع في الثامنة مساء.



وقال محمد شرفي، في تصريحات له، إن هناك 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 بالمائة، بالإضافة الى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة و 14 ولاية ما بين 30 و40 بالمائة.



وأضاف أنه تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 بالمائة في 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة في 7 ولايات، مشيرا إلى أن هناك 22 ولاية شهدت مشاركة أكثر من 100 ألف ناخب.



وأوضح أن هذه النسب مؤقتة في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقا.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبا بالخارج، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 22 ألفا و554 مرشحا، بينهم 12 ألفا و86 مرشحا ضمن القوائم المستقلة، و10 آلاف و468 مرشحا ضمن القوائم الحزبية، يتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الشعبي الوطني الجديد 5 سنوات.

وقال عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، في وقت سابق اليوم، إن من حق أي مواطن أن يقاطع الانتخابات لكن لا يفرض آراءه وقطيعته على الغير، مشيرا إلى أن كل واحد حر في هذه البلاد.

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون أن الذي يريد أن يقاطع هو حر في نفسه، وهذا واجب وطني، والذي يريد أن يصوت فله ذلك، والذي لا يريد هو حر، مشيرا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الآخرين.

وصوت، عبد المجيد تبون اليوم في إطار الانتخابات التشريعية 2021، التي تشهد منافسة بين بعض الأحزاب الرئيسية وسط مقاطعة من قبل بعض الأطراف السياسية.