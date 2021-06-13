ننشر أماكن عروض الدورة الثامنة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

تستقبل المراكز الإبداعية التابعة لصندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ عروض الدورة الثامنة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية٬ والذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان. ويستمر حتى 18 يونيو الجاري٬ تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

ويشهد مسرح بئر يوسف بالقلعة٬ عروض تقدمها كل من: الوفد المشارك في المهرجان من كولومبيا، وفرقة جنوب السودان٬ والفرقة القومية للفنون الشعبية٬ وفرقة جامعة بورسعيد.

كما تستقبل قبة الغوري في مقرها الكائن بشارع الأزهر٬ عروض فرق: جنوب السودان 2 ــ باكستان٬ وفرقة طبلة الست٬ وفرقة "بيب باند"٬ وتقام العروض تحت عنوان "إيقاعات من العالم".

وفي ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ تشارك فرق: الفالوجا الفلسطينية٬ فرقة فنون السيرك٬ فرقة الساحل للفنون الشعبية ــ مصر.

وفي حديقة الحرية أمام الأوبرا٬ تقدم عروض فرق: كنعان الفلسطينية٬ الفرقة القومية للموسيقي الشعبية٬ وفرقة جامعة عين شمس.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم فرق: جمعية دنقلا السودانية٬ فرقة نجوم القاهرة٬ وفرقة جامعة عين شمس.

أما بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب فيستقبل عروض فرق: أندونيسيا٬ الكونغو٬ فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية وفرقة حسب الله تحت عنوان "طبول من أجل السلام".

يشار إلى أن دورة هذا من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية٬ يشهد مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول وهي: كولومبيا- الفلبين- أندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

بالإضافة الى إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى فى بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

كما تشهد دورة هذا العام من المهرجان الدولي للطبول٬ مشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية بأربع فرق هى: فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، الذين يعبرون برقصاتهم كل فنون مصر.

وتُشارك وزارة الشباب والرياضة بفرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة الى مشاركة فلسطين بفرقتين " الفالوجا، كنعان"، كما تُشارك فرق أخرى ايقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والالات الشعبية وكلاكيت..ألخ.