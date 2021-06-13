السودان: شرطة الخرطوم تُعلن حالة الاستعداد القصوى

أعلنت الشرطة السودانية، أن مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدبن عثمان، وضع قوة شرطة الولاية في درجة الاستعداد القصوى.



وذكرت الشرطة السودانية، في بيان صحفي اليوم، أن مدير شرطة ولاية الخرطوم وجه بتعزيز أجهزة جمع المعلومات ونشرها ميدانيا، وذلك لحماية حق المواطنين في التعبير السلمي التي اكتسبوها بنجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وحمايتهم من الذين يستغلون المسيرات السلمية في الاعتداء على المواطنين ونهبهم.



وأوضح البيان أن بعض ضعاف النفوس من العصابات المتفلتة استغلت مناخ الحرية لتحقيق أغراضها في نهب المواطنين وسلبهم.



وشدد البيان على أن الشرطة ستقوم بواجبها كاملا في التعامل مع هؤلاء بكل حزم ووفقا للقانون، مؤكدا أن حرية التظاهر والتعبير سلميا مكفولة للجميع.

وعلى صعيد آخر، ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين و الجازولين، و الأسباب التي دعت لذلك، و حزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.



وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي و إزالة المعوقات الإدارية و الإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين و الإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.