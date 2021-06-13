الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الدين لله

وزير الأوقاف عن ضوابط الحج: الحفاظ على الأنفس من أهم مقاصد الشريعة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن "الحفاظ على الأنفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأضاف جمعة، تعليقا على إعلان المملكة العربية السعودية للضوابط الجديدة لموسم الحج هذا العام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن: "السعودية ليس من مصلحتها الاقتصادية أو السياسية تقليص أعداد الحجاج، والقرار من باب الضرورة والمصلحة والحفاظ على الأنفس".

وأشار إلى أن الدول التى تناولت كميات كبيرة من اللقاح بدأت تنفتح الحياة فيها نسبيا، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح ما أتيحت الفرصة لذلك.

وأوضح أن الرأي الديني لا يسبق الرأى العلمي، والرأي الشرعي يبنى على الرأي العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أن قضاء حوائج الناس وإطعام الجائع وكساء العار ومداواة المريض أولى من عمرة و حج النافلة.

واعتبر أن فريضة الحج مرتبطة بالاستطاعة وأن من توفى ولم يتمكن من أداء الحج فلا شيء عليه.

ولفت إلى أنه حصل على جرعتى لقاح كورونا، و لم تحدث أى مضاعفات من أى نوع من أى جرعة من الجرعتين، مؤكدا على أهمية الالتزام بالرأي الطبي.

يشار إلى أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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